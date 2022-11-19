Стоит ли отмечать день рождения: советы и невеселые мысли

В понимании нашего человека любой праздник, а день рождения особенно, просто немыслим без раскладного стола под белой скатертью, до краев заставленного мисками и тарелками со всевозможной снедью.

Фуршет, то есть закуски на столике в углу? Фуршетный столик с бутербродами и канапе рано или поздно вынесут в центр комнаты, вокруг него сядут гости, а хозяйка в срочном порядке отправится жарить картошку.

Поэтому, чтобы не упасть лишний раз лицом в грязь, предусмотрительные хозяева еще с вечера начинают печь торт, разливают по мискам холодец, в шесть утра встают делать салаты, затем котлеты, картофельное пюре, нарезка, бутерброды.

Приходят гости. Хозяйка сидит на уголке. Говорит, что ей так удобнее. Постоянно вскакивает поменять тарелки, долить компота, проверить духовку. Искренне рада, что все уходят сытыми и довольными. Устало улыбается и идет мыть посуду, ведь не дело, чтобы утром была грязная кухня.

Вдобавок места в заставленной мебелью двухкомнатной квартире немного, поэтому день рождения приходится делить на 2–3 части: сегодня друзья, завтра родственники. Сегодня взрослые, завтра дети из класса. Сегодня с работы придут, а завтра соседей надо пригласить и дядю Петю с тетей Олей.

Прислуживать за оравой подвыпивших гостей – не самое лучшее развлечение! Не удивительно, что многие стараются любыми путями избежать такого «веселья». Например, уехать на это время за город или в туристическую поездку. Никтоне против дружеских посиделок. Но, может быть, всё же праздновать как-то иначе?

Навязчивые родственники

«Так ты и юбилей отмечать не будешь, что ли?» – звонит взволнованная сестра. «В смысле ничего не планируешь? Надо отметить, все родственники ждут», – вторит ей мама.

На отказы обижаются, а потом всё равно приезжают «сюрпризом». Теща просто является с сумкой овощей, а мне надо «всего лишь быстренько их отварить, нарезать, заправить, ну и еще что-нибудь приготовить».

Вадим решил на день рождения поехать с женой и сыном за город, к речке. Телефон оставил дома. Вернулся домой за полночь, а на телефоне миллион пропущенных звонков, звонили одни и те же по сто раз. А потом еще куча обиженных смс, мол ты где, чего не отвечаешь, мог бы и ответить. Выходит, в свой день рождения нужно не отходить от телефона.

Психологическое давление

Один из пользователей сайта Reddit спросил, почему читателям больше не хочется отмечать день рождения. Вопрос собрал более семи тысяч комментариев. Судя по ответам реддиторов, большая часть причин психологические.

«Слишком много давления вокруг дня рождения. Что вы будете делать? Кто придет? Чего вам пожелали? Каким был прошлый год вашей жизни? Чего вы смогли достичь? Такой ажиотаж из-за еще одного дня существования».

«То, что праздники предполагают быть грандиозными, выводит меня из себя. Если я не получаю «достаточно» внимания на свой день рождения, я плохо себя чувствую».

«Эй, посмотри-ка на себя, еще год прошел, и чего ты достиг? Ничего? Даже не нашел первую работу? Вот об этом я думаю в течение нового года и дня рождения. День рождения не радует меня, я бы предпочел не замечать, как идет время».

«Я всегда злюсь в свой день рождения, потому что не хочу дополнительного внимания и не думаю, что заслуживаю этого».

Есть и ответы с практическими рекомендациями.

«Я всегда беру на свой день рождения выходной и балую себя: прическа, маникюр, массаж, а потом я выхожу на ланч и, возможно, за покупками. Делаю всё, что я хочу! В этот день, между 8 и 17 часами, я не работаю, не являюсь начальником, супругом или родителем, как это было в течение последних 8 лет! Побалуй и ты себя!»

«Для меня идеально провести день рождения — это погулять с семьей в парке, сходить в кино, съесть мороженое. Вечером поужинать в узком кругу, еду заказать, не готовить. Праздничное меню может быть совершенно разным: от пиццы и роллов до настоящих ресторанных деликатесов, всё зависит от настроения».