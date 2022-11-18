Речь идет о вечеринках в закрытом VIP-клубе SNCTM, который посещают многие голливудские звезды.
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Секс-работницы рассказали об эротических вечеринках, которые посещают все звезды Голливуда
Секс-работницы рассказали об эротических вечеринках, которые посещают все звезды Голливуда
Женщины, которые назвались вымышленными именами Хейли Грейс и Джессика, рассказали о секс-вечеринках в закрытом секс-клубе SNCTM в Калифорнии, который посещают многие знаменитости. По слухам, среди завсегдатаев есть актриса Гвинет Пэлтроу и ведущий Билл Махер. А членство стоит 50 тысяч долларов в год. Об этом пишет NYpost.
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