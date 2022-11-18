Секс-работницы рассказали об эротических вечеринках, которые посещают все звезды Голливуда

Женщины, которые назвались вымышленными именами Хейли Грейс и Джессика, рассказали о секс-вечеринках в закрытом секс-клубе SNCTM в Калифорнии, который посещают многие знаменитости. По слухам, среди завсегдатаев есть актриса Гвинет Пэлтроу и ведущий Билл Махер. А членство стоит 50 тысяч долларов в год. Об этом пишет NYpost.

Изначально, как рассказали Хейли Грейс и Джессика, они посещали клуб как гостьи, однако со временем начали там работать. По их словам, атмосфера в клубе, который находится в роскошном тюдоровском особняке, схожа с атмосферой фильма «С широко закрытыми глазами», в котором главные роли исполнили Том Круз и Николь Кидман.