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Секс-работницы рассказали об эротических вечеринках, которые посещают все звезды Голливуда

Limon.ee
Секс-работницы рассказали об эротических вечеринках, которые посещают все звезды Голливуда
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Сексуальные утехи. Иллюстративное фото
Сексуальные утехи. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Речь идет о вечеринках в закрытом VIP-клубе SNCTM, который посещают многие голливудские звезды.

Женщины, которые назвались вымышленными именами Хейли Грейс и Джессика, рассказали о секс-вечеринках в закрытом секс-клубе SNCTM в Калифорнии, который посещают многие знаменитости. По слухам, среди завсегдатаев есть актриса Гвинет Пэлтроу и ведущий Билл Махер. А членство стоит 50 тысяч долларов в год. Об этом пишет NYpost.

Изначально, как рассказали Хейли Грейс и Джессика, они посещали клуб как гостьи, однако со временем начали там работать. По их словам, атмосфера в клубе, который находится в роскошном тюдоровском особняке, схожа с атмосферой фильма «С широко закрытыми глазами», в котором главные роли исполнили Том Круз и Николь Кидман.

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