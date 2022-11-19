Столько лет мечтал о дочке: фотограф Васильев высказался об общем ребенке с Водяновой

На вопрос о том, является ли данная история с родством между Натальей и Дженнифер способом в очередной раз привлечь внимание, фотограф отвечает отрицательно. «Не знаю, чей это пиар, но точно не мой. Я на самом деле здесь участвую как зритель, и мне интересно, как будут развиваться события. Хоть как-то отвлекаемся от новостей об Украине, плохо что ли? Вполне себе мирный повод», – порассуждал Васильев.

Двоюродные сестры Водяновой признались, что никогда не слышали о Дженнифер. «Мы лично с самой Наташей не общаемся, я маленькая еще была, когда она моделью стала. С мамой ее мы тоже связь не поддерживали. Ничего подобного про существованием четвертой дочери у нее не знаем. У нас своя жизнь, ее биографию мы не изучаем», – рассказали они.