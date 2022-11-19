На днях Наталья Водянова представила публике младшую сестру Дженнифер Бернс, которую семья отдала на удочерение много лет назад. Пользователи Сети посчитали, что Бернс на самом деле дочь Водяновой от фотографа Алексея Васильева, с которым Наташа сотрудничала в начале своей карьеры.
Столько лет мечтал о дочке: фотограф Васильев высказался об общем ребенке с Водяновой
Столько лет мечтал о дочке: фотограф Васильев высказался об общем ребенке с Водяновой
Пока Наталья не комментирует догадки фанатов, зато по этому поводу высказался Васильев. «Наконец-то, столько лет мечтал о дочке», – написал фотограф в соцсети под новостью о предполагаемом ребенке от Водяновой.
Правда, Алексей не стал уточнять, был ли это сарказм с его стороны, но отметил, что не хочет лишать публику столь горячих обсуждений. «Наташа –выдающаяся модель, женщина, деятель. Ее история привлекает внимание. И как мы можем лишать всех обсуждающих возможности строить догадки. Я думаю, мы не вправе их лишать этого удовольствия. Есть сходство черт моих и вот дочери или сестры Водяновой, которая появилась. Пока я ограничусь этим комментарием», – заинтриговал он в беседе с журналистами.
На вопрос о том, является ли данная история с родством между Натальей и Дженнифер способом в очередной раз привлечь внимание, фотограф отвечает отрицательно. «Не знаю, чей это пиар, но точно не мой. Я на самом деле здесь участвую как зритель, и мне интересно, как будут развиваться события. Хоть как-то отвлекаемся от новостей об Украине, плохо что ли? Вполне себе мирный повод», – порассуждал Васильев.
Двоюродные сестры Водяновой признались, что никогда не слышали о Дженнифер. «Мы лично с самой Наташей не общаемся, я маленькая еще была, когда она моделью стала. С мамой ее мы тоже связь не поддерживали. Ничего подобного про существованием четвертой дочери у нее не знаем. У нас своя жизнь, ее биографию мы не изучаем», – рассказали они.