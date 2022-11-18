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СОВСЕМ РЯДОМ С ЭСТОНИЕЙ ⟩ Сидевшей в туалете финнке прилетела пуля в висок

Инна-Катрин Хейн
Сидевшей в туалете финнке прилетела пуля в висок
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Фото: everything possible/Shutterstock

В Пиетарсаари, Финляндия, женщина, справлявшая свои естественные потребности в туалете, погибла от пули, выпущенной из ручного огнестрельного оружия. Теперь Апелляционному суду Ваасы предстоит рассмотреть вопрос о том, была ли женщина убита или это был несчастный случай, пишет Elu24.

Прокурор требует признать 36-летнего Самуэля Ларса Оле Снеллмана виновным в убийстве. По словам прокурора, мужчина намеренно выстрелил из пистолета в голову молодой женщине в октябре 2019 года.

Родственники жертвы ранее заявили окружному суду, что это было убийство. По их словам, стрелявший сделал это намеренно, особо жестоким и грубым способом, и он был в здравом уме. Причиной, по их словам, была ревность, пишет mtvuutiset.fi.

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