СОВСЕМ РЯДОМ С ЭСТОНИЕЙ ⟩ Сидевшей в туалете финнке прилетела пуля в висок

Прокурор требует признать 36-летнего Самуэля Ларса Оле Снеллмана виновным в убийстве. По словам прокурора, мужчина намеренно выстрелил из пистолета в голову молодой женщине в октябре 2019 года.

Родственники жертвы ранее заявили окружному суду, что это было убийство. По их словам, стрелявший сделал это намеренно, особо жестоким и грубым способом, и он был в здравом уме. Причиной, по их словам, была ревность, пишет mtvuutiset.fi.