Блогер Трийну Лийз МакНэрн делится подробностями своей повседневной жизни и предполагает, что то, что у нее двоится в глазах, могло быть вызвано длительным вирусом и болезнью Лайма. «Я больше не могу видеть обоими глазами», – говорит Трийну Лийз порталу Elu24.
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ВЛИЯНИЕ ВИРУСА? ⟩ Бывшая эстонская жена австралийского стриптизера о последствиях перенесенных болезней: у меня двоится в глазах
Бывшая эстонская жена австралийского стриптизера о последствиях перенесенных болезней: у меня двоится в глазах
У блогера Трийну Лийз МакНэрн был невероятно трудный год, который принес и радость, и слезы. После долгого лета в Эстонии Трийну Лийз решила собрать чемоданы и отправиться под жаркое итальянское солнце, но поездка в августе оказалась сущим адом. «Вызвала скорую, сделали тест на Covid и увезли в реанимацию», – резюмирует свое путешествие Трийну Лийз.