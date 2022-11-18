ВЛИЯНИЕ ВИРУСА? ⟩ Бывшая эстонская жена австралийского стриптизера о последствиях перенесенных болезней: у меня двоится в глазах

У блогера Трийну Лийз МакНэрн был невероятно трудный год, который принес и радость, и слезы. После долгого лета в Эстонии Трийну Лийз решила собрать чемоданы и отправиться под жаркое итальянское солнце, но поездка в августе оказалась сущим адом. «Вызвала скорую, сделали тест на Covid и увезли в реанимацию», – резюмирует свое путешествие Трийну Лийз.

Все симптомы указывали на то, что у нее коронавирус. «Меня рвало четыре дня подряд, и я, можно сказать, выплюнула все свои внутренности. Кроме того, была высокая температура и слабость», – вспоминает Трийну Лийз. Она говорит, что вызвала скорую помощь, которая сразу сделала ей тест, показавший положительный результат. «Меня отвезли в реанимацию, и там я была под тремя капельницами, потому что не могла есть и меня все время тошнило», – описывает она это трудное время, добавляя, что она прошла полный курс вакцинации.