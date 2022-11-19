Она выглядит на 60 лет: ужасное фото Кейт Миддлтон на обложке журнала возмутило британцев

Громкий скандал, в центре которого оказалась принцесса Уэльская, разразился на днях в Британии.

Кейт Миддлтон приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти в Лондоне. Принцесса позировала на балконе Кенотафа в Уайтхолле вместе с королевой-консортом Камиллой, в то время как новый монарх Карл III и его старший сын принц Уильям возлагали венки к монументу павшим солдатам.

Кейт была как всегда сдержанна: на королевской особе было надето черное пальто, украшенное тремя традиционными маками, и шляпа среднего размера. Супруга наследника престола надела серьги с жемчугом, которые раньше носили Елизавета II и Диана Спенсер, отдав им дань уважения.

Однако, несмотря на вполне благопристойный вид принцессы, обложка старейшего британского издания Mirror с ее фотографией вызвала грандиозное возмущение сторонников монархии. Принцессу Уэльскую запечатлели в трогательный момент, когда она сжала губы, стараясь сдержать нахлынувшие эмоции: ведь это первый поминальный день без покойной Елизаветы. Однако кадр был так неудачно обработан, что жена принца Уильяма выглядела как минимум на 20 лет старше своего возраста. Возмущенные роялисты усмотрели в этом продуманную насмешку над королевской династией. «На этом фото Кейт выглядит на 60 лет! Им должно быть стыдно за себя», – писали комментаторы.

Кейт Миддлтон Фото: Stephen Lock

Не прошли мимо и сторонницы феминистических движений, усмотрев в карикатурном изображении Кейт настоящую диверсию. «Ваше искаженное изображение принцессы Уэльской на первой странице является женоненавистнической провокацией», «Никто не заботится о том, чтобы всегда иметь лестные изображения, но намеренное использование неудачных кадров показывает, что вы будете запугивать других женщин и иметь издевательскую культуру», – гневались защитницы женских прав.