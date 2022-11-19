Гороскоп на 19 ноября для всех знаков Зодиака

Весы

В Весах проснутся лидерские задатки. День наделяет их способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Весам без особого труда: окружающие охотно поддержат их во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют Весам смело брать инициативу в свои руки, ведь если не они, то кто же?

Скорпион

Скорпиону необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают его о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Скорпионом в своих интересах или же обременять его бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Скорпион своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки. Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Стрелец

Стрелец будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь тех людей, которые находятся с ним рядом. Для него не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Стрелец будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Стрельцу с огромным с трудом.

Козерог