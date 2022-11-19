Сб, 19.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Гороскоп на 19 ноября для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 19 ноября для всех знаков Зодиака
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Гороскоп
Гороскоп Фото: Shutterstock

Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие. Эмоции окружающих все также будут сильны, но сохранять равновесие и управлять своими чувствами будет значительно проще. Если не перегибать палку и использовать мягкое чувство юмора, можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.

Овен

Овен имеет шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: «Все хорошо в меру»! День склоняет его к умеренности во всем: в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Овен будет решать, ему стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный, то поискать компромисс. Только тогда результат его не разочарует. Если же Овен начнет рубить с плеча, то рискует, что от его проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Телец

Ситуация может потребовать от Тельца поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Телец и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Тельца желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное «но»: в любви забота Тельца может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Близнецы

Близнецы будут не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только «за». День наделяет Близнецов уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Близнецам будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Рак

Звезды гороскопа советуют Раку посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки, чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше. В кругу родных Рака ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Рак получит неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Рак не мог решиться завести доверительный разговор, самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

Лев

День наделяет Льва немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, он этого и не почувствует, но достаточно ему выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют Льву уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно и таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

Дева

День обещает порадовать Деву приятными сюрпризами. Во всем, за что бы она ни взялась, удача обещает быть на ее стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует ее хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Деве достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом.

Весы

В Весах проснутся лидерские задатки. День наделяет их способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Весам без особого труда: окружающие охотно поддержат их во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют Весам смело брать инициативу в свои руки, ведь если не они, то кто же?

Скорпион

Скорпиону необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают его о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Скорпионом в своих интересах или же обременять его бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Скорпион своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки. Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Стрелец

Стрелец будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь тех людей, которые находятся с ним рядом. Для него не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Стрелец будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Стрельцу с огромным с трудом.

Козерог

Гороскоп предвещает Козерогу неплохой день, когда он будет склонен смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Козерога будет складываться гладко, его невозмутимость и чувство юмора помогут ему не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Козерога будет трудно.

Водолей

Общение и информация необходимы Водолею как воздух. Чем больше вокруг него людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Водолей со всеми найдет общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Водолея есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет его сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: «Общение работает на тех, кто работает на него».

Рыбы

Гороскоп склоняет Рыб манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под их дудку. Причем Рыбы будут убеждены, что проделывают это не ради личной выгоды, а ради общих целей, к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Рыбы могут использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги — все это поможет им добиться результатов. Главное, чтобы игра в «серого кардинала» не велась слишком уж всерьез, сообщает 1001goroskop.ru.

Ключевые слова
Наверх