Маше из сериала «Воронины» уже 19 лет, и она беременна

«Конечно, мне пришлось повременить с парой ролей в кино, так как я уже была в положении, хоть и на небольшом сроке. Чтобы не подводить съемочные группы, пришлось отклонить запросы. Я не рассказала тогда о своей беременности, надеюсь, что продюсеры узнают и поймут, что это были не капризы зазнавшейся актрисы, а личные обстоятельства. Несмотря на то, что сейчас сделаю небольшой перерыв в своей карьере, беременность мотивирует меня на дальнейший рост и творческие планы. Моя карьера в кино продолжится. В ближайшее время я запишу еще одну новую песню. Беременность и предстоящее материнство — самый счастливый период в моей юной жизни»