Малышка из ситкома, актриса Мария Ильюхина, находится на шестом месяце. Интересное положение ей удавалось долго скрывать от поклонников в соцсетях, как и отца ребенка.
Маше из сериала «Воронины» уже 19 лет, и она беременна
Молодая мама отметит завтра 19-й день рождения, а уже в начале марта впервые станет мамой. Эта новость — настоящая неожиданность для всех фанатов сериала «Воронины», поскольку девушке в течение долгого времени удавалось утаивать грядущее счастливое событие.
Ни одна фотография из социальных сетей даже не намекала на то, что Мария ждет первенца. Звезда «Ворониных» поделилась с мамой режиссером-постановщиком Натальей Ильюхиной, а также сообщила весть потенциальной свекрови. Имя папы малыша Мария пока держит в секрете. Известно лишь одно, что он не имеет никакого отношения ни к кино, ни к шоу-бизнесу.
Из-за беременности Марии пришлось отказаться от предложений в кино, однако она не планирует прекращать карьеру актрисы и вернется к работе, как только родит малыша и придет в форму. О фигуре не беспокоится, так как она профессиональная спортсменка — КМС по художественной гимнастике, и ей не привыкать к физическим нагрузкам. Сейчас девушка старается как можно чаще гулять на свежем воздухе, слушать классическую музыку и читать хорошие книги, так как уверена, что все это благотворно влияет на развитие будущего малыша.
«Конечно, мне пришлось повременить с парой ролей в кино, так как я уже была в положении, хоть и на небольшом сроке. Чтобы не подводить съемочные группы, пришлось отклонить запросы. Я не рассказала тогда о своей беременности, надеюсь, что продюсеры узнают и поймут, что это были не капризы зазнавшейся актрисы, а личные обстоятельства. Несмотря на то, что сейчас сделаю небольшой перерыв в своей карьере, беременность мотивирует меня на дальнейший рост и творческие планы. Моя карьера в кино продолжится. В ближайшее время я запишу еще одну новую песню. Беременность и предстоящее материнство — самый счастливый период в моей юной жизни»