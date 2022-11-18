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ФОТО ⟩ В Чехии выставили на аукцион скульптуру, изображающую Путина и Лукашенко голыми на унитазе

Вырученные деньги пойдут ВСУ
Limon.ee
В Чехии выставили на аукцион скульптуру, изображающую Путина и Лукашенко голыми на унитазе
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Путин и Лукашенко играют в хоккей в декабре 2021 года.
Путин и Лукашенко играют в хоккей в декабре 2021 года. Фото: Andrei Stasevich/BelTA Pool Photo via AP

Активисты чешской группы «Капутин» выставили на аукцион скульптуру под названием «Голые убийцы», которая изображает президента РФ Владимира Путина голым на золотом унитазе. У него на коленях сидит обнаженный Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси. Деньги, вырученные от продажи скульптуры, будут переданы Украине на покупку ударного беспилотника для украинской армии. Об этом организаторы аукциона сообщили 16 ноября в Twitter, пишет Gordonua.com.

В комментарии сайту TA3 представитель активистской группы «Капутин» Отакар ван Гемунд заявил, что скульптура показывает, что Путин на самом деле имитирует свою власть, а его уязвимость намного выше, чем кажется.

По мнению активиста, скульптура представляет интерес для коллекционеров, которые не любят Путина и хотят поддержать Украину.

Аукцион завершится 20 декабря. Стартовая цена лота составляет 10 тысяч евро. 

Справка:

  • Автором работы является чешский скульптур Барбора Зихова. Скульптура голого Путина использовалась с 2021 года во многих антипутинских протестах.
  • Впервые ее выставили перед посольством РФ в Праге в 2021 году.
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