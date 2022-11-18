ФОТО ⟩ В Чехии выставили на аукцион скульптуру, изображающую Путина и Лукашенко голыми на унитазе

Активисты чешской группы «Капутин» выставили на аукцион скульптуру под названием «Голые убийцы», которая изображает президента РФ Владимира Путина голым на золотом унитазе. У него на коленях сидит обнаженный Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси. Деньги, вырученные от продажи скульптуры, будут переданы Украине на покупку ударного беспилотника для украинской армии. Об этом организаторы аукциона сообщили 16 ноября в Twitter, пишет Gordonua.com.