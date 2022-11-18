Неизвестные ограбили особняк Олега Тинькова в Италии

Кража на вилле произошла в ночь с 16 на 17 ноября. Грабителей, предположительно, было трое, и они обладали «высоким уровнем профессионализма». Они справились с системой охраны, после чего вошли в пустой дом и вскрыли два сейфа. Также они ограбили еще два дома в том же районе. Следы взлома и беспорядок сторож заметил только наутро.