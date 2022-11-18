Особняк российского бизнесмена Олега Тинькова в городе Форте-дей-Марми в Тоскане ограбили на несколько сотен тысяч евро. Из загородного дома вынесли драгоценности, вещи и предметы интерьера. Об этом сообщает Сплетник со ссылкой на РИА «Новости» со ссылкой на итальянскую прессу. Сам Тиньков вместе с семьей сейчас находится в Мексике.
Неизвестные ограбили особняк Олега Тинькова в Италии
Неизвестные ограбили особняк Олега Тинькова в Италии
Кража на вилле произошла в ночь с 16 на 17 ноября. Грабителей, предположительно, было трое, и они обладали «высоким уровнем профессионализма». Они справились с системой охраны, после чего вошли в пустой дом и вскрыли два сейфа. Также они ограбили еще два дома в том же районе. Следы взлома и беспорядок сторож заметил только наутро.
За день до этого грабители пробрались в соседний особняк, который, по данным итальянских СМИ, принадлежит «русским магнатам». Сейчас дом снимают «украинские финансисты», которые в момент кражи оказались дома, и воры скрылись, ничего не забрав.
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