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У звезды «Кривого зеркала» Пономаренко обнаружили рак

Limon.ee
У звезды «Кривого зеркала» Пономаренко обнаружили рак
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Братья Пономаренко
Братья Пономаренко Фото: скриншот из Youtube

Музыкант Николай Бандурин рассказал, что артист «Кривого зеркала» Александр Пономаренко болен онкологическим заболеванием. Cтало известно, что брат-близнец Пономаренко Валерий попросил Бандурина выступать вместе с ним, поскольку Александр пока слишком слаб для участия в концертах.

«Он сильно ослаб. Главная задача — гемоглобин поднять, потом там еще, какие-то слова мудреные, поднять иммунитет. Я вот после выступления сразу на вокзал и к брату!» — отметил Валерий.

Бандурин также отметил, что сам Александр Пономаренко не афиширует своего заболевания.

«Сашка — боец! Я думаю, что ему хватит сил и мужества, а мы его будем поддерживать!» — подчеркнул музыкант.

Напомним, что дуэт братьев Пономаренко получил известность благодаря юмористической программе «Кривое зеркало».

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