Шесть способов просыпаться легко, когда на улице темно

Не наедайтесь на ночь

Актуальное правило для любого времени года. Ночной дожор вреден для здоровья и мешает нормальному сну: ваш организм будет больше занят перевариванием, чем восстановлением сил. Поэтому подготовьтесь к приятному пробуждению еще с вечера, отложив кусок торта до лучших времен.

Нормализуйте режим сна

Ложитесь пораньше, чтобы проспать положенные восемь часов, и не смотрите ленту соцсетей перед сном – это плохо влияет на циркадные ритмы.

Вставайте сразу, как проснулись

Даже если будильник еще не зазвенел. Дело в том, что цикл сна закончился, ваш организм уже готов функционировать. Мы понимаем, что хочется еще подремать, но следующее пробуждение будет тяжелее.

Уберите будильник подальше

Вам придется вылезти из-под одеяла, чтобы выключить его раздражающую трель. Считайте, что полдела уже сделано.

Купите светобудильник

Придется раскошелится, но покупка себя оправдает. Светобудильник – это лампа с таймером, мягкое свечение которой имитирует рассвет. Ваш еще спящий мозг реагирует на искусственные солнечные лучи, дает команду к пробуждению, и вы просыпаетесь без страданий.

Пейте воду