Простые лайфхаки Супер, которые помогут вам проснуться темным зимним утром без желания уничтожить все вокруг.
Шесть способов просыпаться легко, когда на улице темно
Не наедайтесь на ночь
Актуальное правило для любого времени года. Ночной дожор вреден для здоровья и мешает нормальному сну: ваш организм будет больше занят перевариванием, чем восстановлением сил. Поэтому подготовьтесь к приятному пробуждению еще с вечера, отложив кусок торта до лучших времен.
Нормализуйте режим сна
Ложитесь пораньше, чтобы проспать положенные восемь часов, и не смотрите ленту соцсетей перед сном – это плохо влияет на циркадные ритмы.
Вставайте сразу, как проснулись
Даже если будильник еще не зазвенел. Дело в том, что цикл сна закончился, ваш организм уже готов функционировать. Мы понимаем, что хочется еще подремать, но следующее пробуждение будет тяжелее.
Уберите будильник подальше
Вам придется вылезти из-под одеяла, чтобы выключить его раздражающую трель. Считайте, что полдела уже сделано.
Купите светобудильник
Придется раскошелится, но покупка себя оправдает. Светобудильник – это лампа с таймером, мягкое свечение которой имитирует рассвет. Ваш еще спящий мозг реагирует на искусственные солнечные лучи, дает команду к пробуждению, и вы просыпаетесь без страданий.
Пейте воду
С вечера поставьте рядом с кроватью стакан воды и выпейте, как проснетесь. Жидкость (обязательно негазированная) вас взбодрит и запустит энергопроцессы в организме.