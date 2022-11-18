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ДЫМ СИГАРЕТ С МЕНТОЛОМ ⟩ Уже сегодня! В Таллинне выступит популярная группа НЭНСИ

Limon.ee
Уже сегодня! В Таллинне выступит популярная группа НЭНСИ
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Группа НЭНСИ
Группа НЭНСИ Фото: Промо

После долгого перерыва легендарная группа НЭНСИ приезжает в Таллин, чтобы выступить на сцене Концертного зала Alexela.

Публика сможет насладиться старыми добрыми хитами: «Отель», «Чистый лист», «Дым сигарет с ментолом», «Черный кадиллак», «Ах, туман-туман» и многими другими, ушедшими в народ и ставшими культовыми. Тексты песен многие знают наизусть, поэтому выступления НЭНСИ – это всегда взрывная волна эмоций и куража. Встреча с любимыми исполнителями не за горами, успейте купить билеты на концерт группы НЭНСИ в Таллине.

Поп-группа №1 подарит публике свой фирменный стиль, тепло, любовь и, конечно же, «ментоловую музыку», которую так обожают миллионы поклонников по всему миру.

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