ДЫМ СИГАРЕТ С МЕНТОЛОМ ⟩ Уже сегодня! В Таллинне выступит популярная группа НЭНСИ

Публика сможет насладиться старыми добрыми хитами: «Отель», «Чистый лист», «Дым сигарет с ментолом», «Черный кадиллак», «Ах, туман-туман» и многими другими, ушедшими в народ и ставшими культовыми. Тексты песен многие знают наизусть, поэтому выступления НЭНСИ – это всегда взрывная волна эмоций и куража. Встреча с любимыми исполнителями не за горами, успейте купить билеты на концерт группы НЭНСИ в Таллине.