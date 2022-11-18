Как убрать неприятный запах от мусорного ведра: спасет один «кухонный» ингредиент

Мусорное ведро является одним из основных источников неприятного запаха дома. И как бы мы ни старались часто выносить мусор, чтобы он не «застаивался», от появления неприятных «ароматов» никто не застрахован.

Именно поэтому мусорное ведро, как и любое место в доме, где могут собираться грязь и бактерии, требует особого внимания во время уборки. Ведь даже если вы пользуетесь пакетами для мусора, ведру также достанется своя «порция» грязи и неприятных запахов.

Время от времени мусорное ведро нужно мыть. Однако будет недостаточно просто ополоснуть его водой – такое мытье никакого особого эффекта не даст.

Для этой процедуры нужно использовать либо приобретенные в магазине моющие средства, либо народные средства. И вторые могут оказаться не менее эффективными, однако существенно дешевле первых.

Достаточно эффективным народным средством является использование порошка горчицы. Чтобы избавиться от неприятного запаха от мусорного ведра, нужно помыть его с добавлением в воду такого порошка. Вода должна быть чуточку теплой, но не горячей.