ВСЕГО ДВА ЕВРО ЗА БЛЮДО ⟩ Владелица кафе в Вильяндимаа Эда: когда люди не приходят, кажется, что ты совсем один

Программа Südamesoov отправилась в Вильяндимаа, чтобы помочь Эде, настоящей деревенской душе, известной на всю Эстонию своими вкусными блюдами и доступными ценами. Невзирая на сложную экономическую ситуацию, она в одиночку старается предложить своим клиентам вкусную еду. «Я не думала, как долго смогу этим заниматься. Я думала, что пару лет поработаю, а потом посмотрю, что будет дальше», пишет Elu24.