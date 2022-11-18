Программа Südamesoov отправилась в Вильяндимаа, чтобы помочь Эде, настоящей деревенской душе, известной на всю Эстонию своими вкусными блюдами и доступными ценами. Невзирая на сложную экономическую ситуацию, она в одиночку старается предложить своим клиентам вкусную еду. «Я не думала, как долго смогу этим заниматься. Я думала, что пару лет поработаю, а потом посмотрю, что будет дальше», пишет Elu24.
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ВСЕГО ДВА ЕВРО ЗА БЛЮДО ⟩ Владелица кафе в Вильяндимаа Эда: когда люди не приходят, кажется, что ты совсем один
Владелица кафе в Вильяндимаа Эда: когда люди не приходят, кажется, что ты совсем один
В деревне Пуйату в Вильяндимаа Эда работает в своей крошечной столовой поваром, уборщицей, бухгалтером, поставщиком и посудомойкой. История бизнеса насчитывает уже 30 лет. Во времена расцвета столовой в ней устраивали дни рождения, а также ее посещали популярные певцы, например, там выступал Юллар Йорберг.
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