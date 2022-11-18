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«Это наше все»: Гарик Сукачев вступился за Пугачеву

Limon.ee
«Это наше все»: Гарик Сукачев вступился за Пугачеву
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Гарик Сукачев
Гарик Сукачев Фото: Anton Novoderezhkin

Рок-музыкант Гарик Сукачев призвал прекратить травлю певицы Аллы Пугачевой. Он назвал Примадонну великой женщиной.

Сукачев также подчеркнул, что не согласен с тем, что отъезд Пугачевой из страны нужно называть предательством. По мнению артиста, общество не должно так легко списывать Примадонну со счетов.

«Это национальное достояние. Это наше все. Великая женщина. Ее отъезд – большая потеря для нашей страны. Я ее очень люблю», – высказался музыкант.

Гарик добавил, что Примадонна является человеком колоссальной отваги, который сделал очень многое для своих соотечественников. 

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