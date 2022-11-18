Как распушить пуховик после долгого хранения: 3 эффективных способа от опытных хозяек

Если пуховик долгое время хранился неправильно, наполнитель в нем может сбиться, как и после стирки. Вследствие этого вещь потеряет свою форму и привлекательный вид.

Чтобы распушить пуховик после длительного хранения, можно воспользоваться одним из следующих способов.

1. Положить пуховик в сушильную машину или в барабан стиральной машины вместе с мячами для большого тенниса. Достаточно будет взять 3-4 мячика. Если вещь не влажная, а просто залежалась в шкафу, то выставьте в сушильной машине наименьшую из возможных температуру сушки и наиболее щадящий режим.

Со стиральной машинкой принцип такой же – нужно включить режим отжима на наименьших оборотах.

Теннисные мячи лучше не пытаться заменить мячиками для настольного тенниса – они слишком легки для такой задачи.

2. Наполнитель, который сбился из-за неправильного хранения, можно также размять руками. Но это будет дольше по времени, ведь придется обработать каждый участок отдельно.