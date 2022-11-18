ТРОПИКИ В ГОРОДЕ ⟩ Поющие туалеты, водопады, сауна и спа для ментального здоровья: смотри, что построили в Ülemiste City

11-этажное офисное здание Alma Tominga было построено максимально жизнеспособным. Планируется, что здание будет иметь золотой сертификат LEED за энергетическую и экологическую устойчивость, на нем установлены солнечные батареи и зеленая крыша. Здание использует зеленую энергию и систему централизованного теплоснабжения и охлаждения Utilitas, установленную в прошлом году. Главный проектировщик дома площадью более 20 000 квадратных метров — архитектурное бюро PLUSS, а строители — команды Nordecon и NOBE.

В здании Alma Tominga будут работать крупные международные корпорации, такие как Fujitsu и Breakwater Technology, а также эстонские лидеры в области инноваций и разработок Skeleton Technologies и Фонд поддержки предпринимательства и инноваций, или совместное учреждение EAS и KredEx.

Продуманность здания поражает! Для работников этого бизнес-центра предусмотрены лаунж-зоны, сауна, поющие туалеты, зоны для игр и отдыха, и даже спа для сознания – специальный бокс для релаксации с медитационной музыкой, приглушенным светом и большим удобным откидывающимся креслом. Потрясающий уровень комфорта.

11 этажей с видом на аэропорт и озеро Юлемисте. Просторная планировка и тропический ботанический сад, простирающий ввысь на 4 этажа.

В этот офис точно стоит прийти, чтобы выпить чашечку кофе в фойе и полюбоваться прекрасным будущем, которое уже настало!