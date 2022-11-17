ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Таллинн готовится плясать до упаду! В пятницу в столице пройдет небывалый фестиваль 90-х

18 ноября здесь планируется провести стилизованную вечеринку под названием Retroland 2022, где прозвучат ретро-хиты от мировых суперзвезд. На один вечер Saku Suurhall превратится в планету Ретро. Организаторы обещают не только качественную музыку, но и развлечения для всех.

Организаторы мероприятия Андрес Пуусепп и Индрек Саррап сказали в интервью, что гости могут тоже выбрать для себя этим вечером из одежды что-то подходящее по стилю. «Если нет, то никто не умрет. Можно одевать так, как вам удобно», – говорит Пуусепп.

По мнению Саррапа, сейчас в каждом магазине одежды в стиле 90-х навалом. «Одевайте любые вещи, всё равно будет классно», – в один голос и с улыбкой заявили организаторы.

Супрезвезды тех лет тоже появятся на сцене: Vengaboys, Rednex и Mr. President. Будут также и отечественные исполнители девяностых: N-Euro, Caater, Nancy и другие. Готовится множество сюрпризов, поэтому, – не пропустите!

Над фестивалем работают около 300 специалистов, они не спят три дня напролет, чтобы сделать для всех незабываемый праздник.

«Сегодня ночью программисты начнут установку цветомузыки, завтра весь день будут проводится саундчеки, а к сцене пригонят автомобили марки "Лада"», – говорят организаторы.