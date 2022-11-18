Как сейчас выглядит Кэтрин Зета-Джонс: актриса впервые за долгое время вышла в свет

К слову, сама Кэтрин любовью к вспышкам фотокамер и пристальному вниманию не славится, поэтому ее появление на премьере произвело фурор.

На красной дорожке Кэтрин появилась в белом платье в пол от Toni Maticevski с фантазийными плечами. Задумка стилистов удалась: не смотреть на декольте актрисы просто невозможно. Такой фасон точно оценила бы сама Мортиша Аддамс. Наряд не только еще раз напомнил всем, какую роль исполнила Кэтрин, но и подчеркнул ее подтянутую фигуру. Изящным дополнением образа стал сдержанный акцент на руках: ненавязчивый маникюр и массивные кольца с камнями.