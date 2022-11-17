ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ И ПАРТНЕРА ⟩ Венец безбрачия: эти четыре знака Зодиака не созданы для семьи

Водолей

Этот знак слишком любит свободу. Он последний из круга друзей допустит мысль о создании семьи. Для него гораздо важнее окружение, многолюдность. Водолею нравится чувствовать себя в центре событий. А семья и дом для него, как правило, связаны с ограничениями.

Если ваш избранник родился под данным знаком, дайте ему чувство свободы. Возможно, тогда он приплывет в ваши крепкие объятия, как рыбка в океане. Если же вы сами Водолей, то подумайте, чем можете отвлекаться от семейных хлопот, где можете чувствовать такой желанный запах свободы.

Овен

Овен настолько энергичен, что видит в браке остановку, торможение. Его мышление настолько активно, что при появлении мысли о семье, сразу же в голову приходят мысли о разводе и о том, зачем вообще ему нужна семья. Он может быстро вступить в отношения, но вот официальная регистрация ему не будет важна, ведь совсем не это главная цель его жизни.

Да и вспыльчивый нрав часто является причиной разрыва отношений. Если вы Овен, увлекайтесь спортом и любым видом деятельности, позволяющим как выработать, так и сбросить лишнюю энергию. Тогда семья и дом станут местом для расслабления и отдыха.

Рак