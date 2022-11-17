Часто создание крепкой семьи, такой, что один раз и навсегда, остается лишь мечтой. Одним удается легко вступить в крепкий союз, другие же даже с третьей попытки чувствуют себя одинокими. Для того, чтобы понять, что же мешает вашему браку, иногда достаточно лишь вспомнить знак Зодиака: свой и желаемого партнера, пишет wday.ru.
ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ И ПАРТНЕРА ⟩ Венец безбрачия: эти четыре знака Зодиака не созданы для семьи
Водолей
Этот знак слишком любит свободу. Он последний из круга друзей допустит мысль о создании семьи. Для него гораздо важнее окружение, многолюдность. Водолею нравится чувствовать себя в центре событий. А семья и дом для него, как правило, связаны с ограничениями.
Если ваш избранник родился под данным знаком, дайте ему чувство свободы. Возможно, тогда он приплывет в ваши крепкие объятия, как рыбка в океане. Если же вы сами Водолей, то подумайте, чем можете отвлекаться от семейных хлопот, где можете чувствовать такой желанный запах свободы.
Овен
Овен настолько энергичен, что видит в браке остановку, торможение. Его мышление настолько активно, что при появлении мысли о семье, сразу же в голову приходят мысли о разводе и о том, зачем вообще ему нужна семья. Он может быстро вступить в отношения, но вот официальная регистрация ему не будет важна, ведь совсем не это главная цель его жизни.
Да и вспыльчивый нрав часто является причиной разрыва отношений. Если вы Овен, увлекайтесь спортом и любым видом деятельности, позволяющим как выработать, так и сбросить лишнюю энергию. Тогда семья и дом станут местом для расслабления и отдыха.
Рак
Рак – самый семейный из всех знаков Зодиака, но здесь есть парадокс. Чтобы создать прочный союз, Раку надо разрушить прошлую жизнь в уже «нагретом» месте, например, в родительской семье. Это можно сравнить с поведением раков в живой природе: они не торопятся вылезать из насиженного места.
Типичный Рак будет до последнего носить свой маленький, но родной домик, пока тот сам не отвалится. Если вы собираетесь завести отношения с представителем этого знака Зодиака, вам важно показать ему, что с вами ему будет безопасно и уютно. Теплые вечера, беседы с чаем у камина ускорят процесс.
Козерог
Козерог затягивает с семейной жизнью, пока не займет самую высокую позицию в своей сфере деятельности. А потом устроится в организацию, где будут совершенно другие рабочие задачи, и пойдет покорять новые вершины. Козероги – карьеристы, им обычно не до брака.
Женщину Козерога сложно усадить дома, заставить варить борщи и растить детей. Она сначала добьется результата в работе, потом наймет няню и снова все по кругу. Мужчине же важна крепкая опора: женщина, которая все семейные процессы полностью возьмет на себя и будет готова ждать его с работы к 12 ночи. Но много ли девушек, мечтающих о подобных отношениях.
Стоит заметить, что брак, отношения, финансы и любая другая сфера жизни – дело очень индивидуальное. Не всегда достаточно знать лишь свой знак зодиака, помимо этого понадобится информация о полном личном гороскопе. Только в таком случае можно подробно рассмотреть и даже спрогнозировать свою жизнь.