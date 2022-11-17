Эту еду нельзя есть после 35 лет: горькие ошибки, за которые мы платим своей красотой и фигурой
Природа терпелива. Она прощает многое, что человек делает во вред своему здоровью. Но не нужно испытывать терпение природы. Оно не безгранично. Ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая болезнь, заболевания, которые приводят к таким серьезным осложнениям как инсульт и инфаркт.
макароны из мягких сортов пшеницы;
картофель жареный или фри;
колбасы, особенно копченые;
фастфуд;
рафинированный сахар, мороженое, варенья, джемы;
конфеты, газированные напитки;
консервированные фрукты;
крепкие спиртные напитки и пиво.
Эти продукты, несомненно, вкусные, но у них очень низкая пищевая ценность. Поступив в организм, быстрые углеводы моментально усваиваются и, попадая в кровь, провоцируют резкое повышение уровня глюкозы. В ответ организм вырабатывает большое количество инсулина. Инсулин транспортирует глюкозу в клетку, где из нее образуется энергия, а излишек глюкозы откладывается в виде запаса (гликоген) в печени, а часть переходит в жировую ткань, где из глюкозы образуется жир. После того как уровень глюкозы в крови снижается, инсулин продолжает активно циркулировать в крови, через 30-40 минут снова возникает чувство острого голода.
ягодах и фруктах — киви, яблоки, инжир, вишня;
крупах — гречневая, пшеница, бурый и белый рис, овес;
бобовых и зерновых — макароны твердых сортов, горох, фасоль, чечевица.
Исключите продукты, приготовленные на искусственных транс-жирах (кулинарный жир, маргарин).
Переходите на нерафинированные жиры и жиры, содержащиеся в натуральных продуктах. Источником жиров в рационе должны стать: рыба, мясо, сыры, яйца и растительные масла.
Пища должна быть исключительно натуральной и содержать все необходимые макро- и микроэлементы, витамины.
Правильное питание позволяет человеку сохранять физическое, психическое, нравственное здоровье на протяжении жизни, максимально сохраняя при этом красоту тела.