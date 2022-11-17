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Эту еду нельзя есть после 35 лет: горькие ошибки, за которые мы платим своей красотой и фигурой

Limon.ee
Эту еду нельзя есть после 35 лет: горькие ошибки, за которые мы платим своей красотой и фигурой
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Правильное питание после 25 лет - залог здоровья. Иллюстративное фото
Правильное питание после 25 лет - залог здоровья. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Хотите жить долго и счастливо? Соблюдайте эти рекомендации, советует wday.ru.

Природа терпелива. Она прощает многое, что человек делает во вред своему здоровью. Но не нужно испытывать терпение природы. Оно не безгранично. Ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая болезнь, заболевания, которые приводят к таким серьезным осложнениям как инсульт и инфаркт.

К сожалению, это данность современной жизни. Именно поэтому в настоящее время становится актуальным ведение здорового образа жизни, основным элементом которого является рациональное питание с учетом возрастных особенностей. Это фактор, на который человек может влиять. Первые изменения, проявляющиеся гормональными сдвигами, начинаются с 35-ти лет. Организм незаметно, но планомерно перестраивается.
 
Скорость метаболизма, выработка половых гормонов ежегодно снижается в среднем на 1%. Одна из самых щепетильных проблем в этом возрасте – избыточный вес. Поэтому после 35-ти лет необходимо с особым вниманием относиться к питанию и вносить в него коррективы. Существуют продукты, которые необходимо исключить или минимизировать в рационе. В первую очередь это быстрые углеводы. Их норма по ВОЗ должна составлять не более 4% от суточной калорийности. К ним относятся:
белый хлеб, мучные изделия из белой муки: торты, пирожные, печенье, булочки;

макароны из мягких сортов пшеницы;

картофель жареный или фри;

колбасы, особенно копченые;

фастфуд;

рафинированный сахар, мороженое, варенья, джемы;

конфеты, газированные напитки;

консервированные фрукты;

крепкие спиртные напитки и пиво.

Эти продукты, несомненно, вкусные, но у них очень низкая пищевая ценность. Поступив в организм, быстрые углеводы моментально усваиваются и, попадая в кровь, провоцируют резкое повышение уровня глюкозы. В ответ организм вырабатывает большое количество инсулина. Инсулин транспортирует глюкозу в клетку, где из нее образуется энергия, а излишек глюкозы откладывается в виде запаса (гликоген) в печени, а часть переходит в жировую ткань, где из глюкозы образуется жир. После того как уровень глюкозы в крови снижается, инсулин продолжает активно циркулировать в крови, через 30-40 минут снова возникает чувство острого голода.

 
Наибольшую опасность для фигуры быстрые углеводы представляют во вторую половину дня. В это время организм максимально преобразует их в жир. Фастфуд, готовые изделия, содержащие переработанное мясо: сосиски, бекон, колбасы, особенно копченые, содержат не только большое количество быстрых углеводов, но и соль и транс-жиры (жиры с измененной химической формулой).
 
Соль задерживает в организме воду, что осложняет работу почек и сердца. Излишек соли приводит к отекам, повышению артериального давления.
 
Употребление транс-жиров приводит к ожирению, они с трудом выводятся из организма, по некоторым данным, на это требуется не менее 2-х лет при условии здорового питания в этот период.
 
35 лет — возраст переосмысления привычек
 
 
С чего начинать? Начните отдавать предпочтения в рационе сложным углеводам. Продукты с их содержанием не вызывают резкого повышения инсулина в крови.
Сложные углеводы содержатся:
в овощах и зелени — помидоры, лук, кабачки, сельдерей, капуста, шпинат, латук;

ягодах и фруктах — киви, яблоки, инжир, вишня;

крупах — гречневая, пшеница, бурый и белый рис, овес;

бобовых и зерновых — макароны твердых сортов, горох, фасоль, чечевица.

Исключите продукты, приготовленные на искусственных транс-жирах (кулинарный жир, маргарин).

 

Переходите на нерафинированные жиры и жиры, содержащиеся в натуральных продуктах. Источником жиров в рационе должны стать: рыба, мясо, сыры, яйца и растительные масла.

Пища должна быть исключительно натуральной и содержать все необходимые макро- и микроэлементы, витамины.

Правильное питание позволяет человеку сохранять физическое, психическое, нравственное здоровье на протяжении жизни, максимально сохраняя при этом красоту тела.

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