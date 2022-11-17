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Астрологи назвали даты самых серьезных конфликтов в декабре

Limon.ee
Астрологи назвали даты самых серьезных конфликтов в декабре
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Астрология. Иллюстративное фото
Астрология. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Земля окажется в зоне космических влияний, сообщает teleprogramma.pro.

Близится декабрь, и астрологи не спешат нас утешать спокойными новостями. Месяц будет тоже сложным, но свет в конце тоннеля все же мы увидим.

«В первой декаде декабря 2022 (особенно с 5 по 11-е число) возникнут сложные вопросы и конфликты, надо быть очень осторожными», – говорится в послании астрологов.

Однако во второй декаде месяца все начнет вставать на свои места. Меркурий войдет в знак Козерога. А это значит, что нас ждет экономический рост, повысится деловая активность.

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