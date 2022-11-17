Гроб, искусственные цветы и потерявшая смысл жизни Настенька: что происходит в Русском театре?

Прибыв в театр, узнаю, что на спектакль проданы все билеты, но кому-то посчастливилось отвоевать дополнительное место. Именно так, пришлось доставлять стулья, ведь желающих было слишком много, но некоторым пошли навстречу и дали возможность приобрести дополнительные билеты. «Какие же они счастливые! Узнают, для чего за кулисами (в фойе театра, ведь это спектакль-перевертыш) стоит гроб и много искусственных цветов, а также то, чем закончиться жизнь и история главной героини Настеньки», – думаю я.

Пьеса «Хор Харона» была написана в 2014 году, неоднократно становилась участником драматургических лабораторий и фестивалей, но нашла своего режиссера где-то в 2019 году, когда и состоялась премьера спектакля в Русском театре. Главную роль в постановке играет актриса Марика Отса. Прежде чем я пообщаюсь с ней и немного поговорим о спектакле с режиссером Артемом Гареевым, сделаю акцент на сюжете.

Двадцатипятилетняя Настенька – бывший вундеркинд. Она живет с сестрой и ее мужем, которые любят и балуют Настеньку (и даже зовут ее не Настей, а Настенькой). Но Настенька всё равно глубоко несчастна – она не оправдала собственных надежд – не стала звездой сцены. Она работает в оперном театре, поет в хоре. Единственной ее отдушиной становятся манипуляции и игры в «роковые страсти»... О том, что такие игры могут завести их автора слишком далеко, героиня поймет только в финале...