Это не то, что вы подумали. Это невероятно популярный спектакль-перевертыш «Хор Харона» режиссера Артема Гареева по мотивам пьесы Ярославы Пулинович, который был показан в последний раз в этом году в среду вечером в Русском театре Эстонии. Здесь всё по-другому: публика сидит на сцене, а актеры играют как на сцене, так и в зрительном зале.
Гроб, искусственные цветы и потерявшая смысл жизни Настенька: что происходит в Русском театре?
Прибыв в театр, узнаю, что на спектакль проданы все билеты, но кому-то посчастливилось отвоевать дополнительное место. Именно так, пришлось доставлять стулья, ведь желающих было слишком много, но некоторым пошли навстречу и дали возможность приобрести дополнительные билеты. «Какие же они счастливые! Узнают, для чего за кулисами (в фойе театра, ведь это спектакль-перевертыш) стоит гроб и много искусственных цветов, а также то, чем закончиться жизнь и история главной героини Настеньки», – думаю я.
Пьеса «Хор Харона» была написана в 2014 году, неоднократно становилась участником драматургических лабораторий и фестивалей, но нашла своего режиссера где-то в 2019 году, когда и состоялась премьера спектакля в Русском театре. Главную роль в постановке играет актриса Марика Отса. Прежде чем я пообщаюсь с ней и немного поговорим о спектакле с режиссером Артемом Гареевым, сделаю акцент на сюжете.
Двадцатипятилетняя Настенька – бывший вундеркинд. Она живет с сестрой и ее мужем, которые любят и балуют Настеньку (и даже зовут ее не Настей, а Настенькой). Но Настенька всё равно глубоко несчастна – она не оправдала собственных надежд – не стала звездой сцены. Она работает в оперном театре, поет в хоре. Единственной ее отдушиной становятся манипуляции и игры в «роковые страсти»... О том, что такие игры могут завести их автора слишком далеко, героиня поймет только в финале...
Не нужно смотреть спектакль, чтобы понять, что почти у каждого есть такие друзья или знакомые, как там самая Настенька. Когда мы видим происходящее на сцене театра, – это одно, но когда мы находимся в одном помещении с человеком, который глубоко несчастлив и заглушает горе алкоголем, становится не смешно. Марика Отса расскажет, как можно помочь таким людям. Ведь она играет серьезную роль.
Интервью с Марикой Отса:
– Марика, вы играете главную роль в «Хоре Харона». Насколько вам близка судьба этой самой Настеньки?
– Дело в том, что каждый проходит в той или иной мере пубертатный период определенный в своей жизни и где-то чувствует эту нехватку внимания и видение себя, каким я в будущем должен был быть и кем я стал на самом деле, оно всегда очень разнится с реальностью. Конечно, я вижу какие-то вещи, которые очень близки мне по ощущению себя. В то же самое время мы очень разные с моей героиней, потому что я люблю людей, я их уважаю, я больше альтруист, чем человек, зацикленный на своих желаниях и своих хотелках.
– Возможно ли таким людям, как Настенька помочь в реальной жизни?
– Любовью и пониманием того, что не бывает плохих людей, бывают несчастные люди и они как-то к этому приходят. Что-то происходит с ними в течение жизни, в течение детства. Какие-то травмы. Это можно излечить только пониманием, только любовью.
Интервью с Артемом Гареевым:
– Постановка «Хор Харона» показывается в Таллинне уже несколько лет, что изменилось за эти годы для зрителя?
– В постановке ничего не изменилось с того момента, как была премьера. Спектакль идет стабильно, развивается, как любой спектакль живет. Становятся артисты, может быть, чуть более свободными. Но он как сделан, так и идет. Изменилось время, контекст. Но, несмотря на то, что время поменялось, всё равно этот спектакль звучит и сегодня современно.
– Насколько вообще лично вам близка судьба главной героини Настеньки? У вас в жизни были похожие ситуации?
– Нет, лично в жизни похожих ситуаций со мной не было, но я наблюдаю за окружающим миром, вижу что-то похожее в других семьях и среди своих знакомых.
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