Татьяна Буланова выходит замуж за бизнесмена, который младше ее на 19 лет

Первой о переменах в жизни Татьяны узнала ее приятельница Елена Королева. «Моя подруга выходит замуж. Обручальное кольцо от Tiffani… Счастливая невеста!» – написала женщина в личном блоге. На фото Буланова позирует с кольцом из платины с танзанитом и круглыми бриллиантами. Изделие Tiffany Soleste стоит 11 тысяч долларов.

Когда состоится свадьба – неизвестно. 53-летняя невеста не спешит раскрывать все подробности. Больше двух лет звезда 90-х встречается с Валерием Рудневым. Возлюбленный Татьяны далек от шоу-бизнеса, он бывший теннисист, сейчас занимается бизнесом. Мужчина прекрасно поладил с сыновьями певицы о предыдущих браков. Еще недавно Буланова уверяла, что штамп в паспорте для нее ничего не значит. Видимо, исполнительница передумала и решила прожить с Валерием остаток жизни.