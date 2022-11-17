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Татьяна Буланова выходит замуж за бизнесмена, который младше ее на 19 лет

Limon.ee
Татьяна Буланова выходит замуж за бизнесмена, который младше ее на 19 лет
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Татьяна Буланова
Татьяна Буланова Фото: Mudrats Alexandra

Еще недавно певица и не думала о замужестве, а сейчас вовсю готовится к церемонии бракосочетания. В соцсетях артистка похвасталась шикарным кольцом, которое ей преподнес избранник, сообщает «Стархит».

Первой о переменах в жизни Татьяны узнала ее приятельница Елена Королева. «Моя подруга выходит замуж. Обручальное кольцо от Tiffani… Счастливая невеста!» – написала женщина в личном блоге. На фото Буланова позирует с кольцом из платины с танзанитом и круглыми бриллиантами. Изделие Tiffany Soleste стоит 11 тысяч долларов.

Когда состоится свадьба – неизвестно. 53-летняя невеста не спешит раскрывать все подробности. Больше двух лет звезда 90-х встречается с Валерием Рудневым. Возлюбленный Татьяны далек от шоу-бизнеса, он бывший теннисист, сейчас занимается бизнесом. Мужчина прекрасно поладил с сыновьями певицы о предыдущих браков. Еще недавно Буланова уверяла, что штамп в паспорте для нее ничего не значит. Видимо, исполнительница передумала и решила прожить с Валерием остаток жизни.

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