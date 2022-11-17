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Рождественской ели у «Линдакиви» больше не будет: стала известна ее судьба

Limon.ee
Рождественской ели у «Линдакиви» больше не будет: стала известна ее судьба
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Порталу Limon.ee стало известно, что в этом году ласнамяэская рождественская ель будет украшать собой новое место. В предыдущие годы вечнозеленая красавица стояла на площади около культурного центра «Линдакиви».

На месте, где каждый год перед рождественскими праздниками устанавливалась рождественская ель, сейчас возвели Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства. Выставочная деятельность в здании с чудесным двором-колодцем внутри продлится с 2022 по 2024 год, пока имеющий государственное значение памятник культуры – Дом искусства на площади Вабадузе находится на реставрации. Первая выставка под названием «Осталась ли надежда для прекрасных созданий?» для всех жителей города откроется там уже в эту субботу. 

Несмотря на то, что на месте, где обычно стояла рождественская ель, остался двор-колодец, и управа могла бы туда поместить праздничное дерево, всё же было решено этого не делать. Раньше на этой площади и ель стояла, и концерты в новогоднюю ночь проводились. Многие жители Ласнамяэ даже помнят те времена, когда там работал каток. Но потом большая часть площади была озеленена и места для праздников там не осталось. 

Старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко сказала порталу Limon.ee, что с большей вероятностью рождественская красавица переедет на семейную игровую площадку «Коорти». Пока что управа ждет подтверждения специалистов в том, что место точно подходит.

Мы также послали запрос в районную управу Ласнамяэ и опубликуем официальный ответ при первой возможности.

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