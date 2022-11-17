Рождественской ели у «Линдакиви» больше не будет: стала известна ее судьба

На месте, где каждый год перед рождественскими праздниками устанавливалась рождественская ель, сейчас возвели Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства. Выставочная деятельность в здании с чудесным двором-колодцем внутри продлится с 2022 по 2024 год, пока имеющий государственное значение памятник культуры – Дом искусства на площади Вабадузе находится на реставрации. Первая выставка под названием «Осталась ли надежда для прекрасных созданий?» для всех жителей города откроется там уже в эту субботу.

Несмотря на то, что на месте, где обычно стояла рождественская ель, остался двор-колодец, и управа могла бы туда поместить праздничное дерево, всё же было решено этого не делать. Раньше на этой площади и ель стояла, и концерты в новогоднюю ночь проводились. Многие жители Ласнамяэ даже помнят те времена, когда там работал каток. Но потом большая часть площади была озеленена и места для праздников там не осталось.

Старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко сказала порталу Limon.ee, что с большей вероятностью рождественская красавица переедет на семейную игровую площадку «Коорти». Пока что управа ждет подтверждения специалистов в том, что место точно подходит.