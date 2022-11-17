«Пришло время вернуть гламур!» – заявляет дизайнер Тийна Талумеэс. Неспокойные последние годы обнажили тоску общества по ярким краскам, роскошным платьям, сшитых из метров дорогих тканей, словом, по череде вечеринок и празднику жизни, восхитительным участником которого хочется быть.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонский дизайнер Тийна Талумеэс триумфально вернула гламур в моду: блеск и роскошь ослепляют!
Эстонский дизайнер Тийна Талумеэс триумфально вернула гламур в моду: блеск и роскошь ослепляют!
Коллекция Талумеэс «Гламорама» возвращает нас к вечным ценностям – женщине, умеющей вдохновлять и обольщать, одевающейся сексуально и делающей шикарные прически для выхода в свет. Переплетая великолепный гламур с драматизмом, напоминающим короткую, но подобную вспышке эпоху «Великого Гэтсби», дизайнер сумела создать легкие и чарующие образы, которые пойдут каждой женщине.
Платье из коллекции Тийны Талумеэс
Май Грепп
«Я считаю, что нет ничего прекраснее, чем со вкусом одетая, не стесняющаяся, а умеющая себя показывать женщина. И нет лучшего впечатления, чем хорошая еда. Объединив эти две страсти в одну, мы создали путешествие по дорогам хорошего вкуса», – говорит Тийна Талумеэс.
Тийна Талумеэс
Калев Лиллеорг
Показ коллекции состоялся в ресторане Mekk отеля Radisson Collection Hotel Tallinn, концепцию ужина для этого вечера придумал шеф-повар Рене Уусмеэс. Изюминкой вечера стало сочное музыкальное выступление талантливого трио Ребекки Контус, Тааво Реммеля и Тийта Каллюсте. Они исполняли французский шансон.