Балетмейстер Михаил Барышников получил медаль Королевской академии танца за «огромный вклад в балетное искусство и мир танца». Об этом сообщается на сайте академии, пишет Сплетник.
Михаил Барышников получил медаль Королевской академии танца от королевы-консорта Камиллы Паркер-Боулз
Церемония награждения прошла в Букингемском дворце, а награду ему вручила королева-консорт Камилла Паркер-Боулз. Королева-консорт во время церемонии сказала, что для нее является честью вручить Барышникову награду, и отметила, что «никто не заслуживает ее больше, чем он».
«Для меня большая честь принять из рук Ее Величества королевы-консорта премию имени коронации Елизаветы II от Королевской академии танца, – сказал балетмейстер. – Это настоящая честь для меня – попасть в такой впечатляющий список лауреатов. Я горжусь тем, что работал со многими из них и называю их друзьями».
Среди предыдущих обладателей этой награды были Рудольф Нуриев и кубинский танцор Карлос Акоста, художественный руководитель Бирмингемского Королевского балета.
Михаил Барышников, который является одним из величайших артистов балета, много лет живет за границей. Он уехал из СССР в Канаду в 1974 году на гастроли, но не стал возвращаться на родину и остался жить в США.
Ранее Барышников осудил санкции в отношении российских артистов и спортсменов на фоне войны в Украине и заявил, что «неправильно возлагать ответственность за политические решения страны на их плечи».