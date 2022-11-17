Любимица Пугачевой Zivert выступит в Таллинне в другой раз. Концерт перенесен на новую дату

Несколько месяцев назад было решено не впускать в страну граждан России с любыми шенгенскими визами из-за продолжающихся военных действий, которые ведет Россия на территории Украины.

Cообщается, что концерт переносится как минимум на год. Но билеты не рекомендуется сдавать.

«Потрясающее шоу в сопровождении музыкантов не состоится в эту пятницу. Концерт переносится на следующий год с предварительной датой в ноябре 2023 года», – заявляют организаторы.

Для клиентов Piletilevi:

– если новая дата мероприятия вам не подходит, билеты можно вернуть с 16.11.2022 по 16.12.2022;

– во всех пунктах продажи Piletilevi (за исключением станций Circle K) и пункта продажи в торговом центре Виру;

Владельцев PDF-билетов просим связаться по адресу: tagasiost@piletilevi.ee, в письме указать номер заказа.

После 16.12.2022 заявки на возврат не принимаются, билет остается действительным на новую дату.

Для клиентов Ticketbest:

– если новая дата мероприятия вам не подходит, вы можете подать заявку на возврат билета, написав на емайл info@ticketbest.ee, прикрепив копию

билета и указав номер заказа;

– заявки принимаются только в период с 16.11 по 16.12 2022 года. После 16.12.2022

прием заявок на возврат не производится и не осуществляется;

– выплаты по заявкам начнутся только с 01.12.2022 года;

– возврат номинальной стоимости билета может быть осуществлен только на расчетный счет, с которого осуществлялась оплата.