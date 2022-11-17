Несмотря на поддержку Пугачевой и успешный концерт Zivert в Израиле, не все участники коллектива российской певицы могут въехать на территорию Эстонию из-за действующих ограничений, введенных правительством Эстонии, поэтому выступление артистки переносится.
Любимица Пугачевой Zivert выступит в Таллинне в другой раз. Концерт перенесен на новую дату
Любимица Пугачевой Zivert выступит в Таллинне в другой раз. Концерт перенесен на новую дату
Несколько месяцев назад было решено не впускать в страну граждан России с любыми шенгенскими визами из-за продолжающихся военных действий, которые ведет Россия на территории Украины.
Cообщается, что концерт переносится как минимум на год. Но билеты не рекомендуется сдавать.
«Потрясающее шоу в сопровождении музыкантов не состоится в эту пятницу. Концерт переносится на следующий год с предварительной датой в ноябре 2023 года», – заявляют организаторы.
Для клиентов Piletilevi:
– если новая дата мероприятия вам не подходит, билеты можно вернуть с 16.11.2022 по 16.12.2022;
– во всех пунктах продажи Piletilevi (за исключением станций Circle K) и пункта продажи в торговом центре Виру;
Владельцев PDF-билетов просим связаться по адресу: tagasiost@piletilevi.ee, в письме указать номер заказа.
После 16.12.2022 заявки на возврат не принимаются, билет остается действительным на новую дату.
Для клиентов Ticketbest:
– если новая дата мероприятия вам не подходит, вы можете подать заявку на возврат билета, написав на емайл info@ticketbest.ee, прикрепив копию
билета и указав номер заказа;
– заявки принимаются только в период с 16.11 по 16.12 2022 года. После 16.12.2022
прием заявок на возврат не производится и не осуществляется;
– выплаты по заявкам начнутся только с 01.12.2022 года;
– возврат номинальной стоимости билета может быть осуществлен только на расчетный счет, с которого осуществлялась оплата.
А теперь о главном: почему не стоит сдавать билеты на концерт Zivert? Перенос мероприятия влечет за собой дополнительные затраты для покрытия невозвратных расходов, из-за чего цены на билеты будут повышены. Следовательно, если вы потом решите все же купить новые билеты, то стоимость у них будет выше, чем у тех, что у вас уже сейчас на руках.