Чт, 17.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Любимица Пугачевой Zivert выступит в Таллинне в другой раз. Концерт перенесен на новую дату

Limon.ee
Любимица Пугачевой Zivert выступит в Таллинне в другой раз. Концерт перенесен на новую дату
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Певица Zivert
Певица Zivert Фото: Промо

Несмотря на поддержку Пугачевой и успешный концерт Zivert в Израиле, не все участники коллектива российской певицы могут въехать на территорию Эстонию из-за действующих ограничений, введенных правительством Эстонии, поэтому выступление артистки переносится. 

Несколько месяцев назад было решено не впускать в страну граждан России с любыми шенгенскими визами из-за продолжающихся военных действий, которые ведет Россия на территории Украины. 

Cообщается, что концерт переносится как минимум на год. Но билеты не рекомендуется сдавать.

«Потрясающее шоу в сопровождении музыкантов не состоится в эту пятницу. Концерт переносится на следующий год с предварительной датой в ноябре 2023 года», – заявляют организаторы. 
 
Для клиентов Piletilevi:
– если новая дата мероприятия вам не подходит, билеты можно вернуть с 16.11.2022 по 16.12.2022;
– во всех пунктах продажи Piletilevi (за исключением станций Circle K) и пункта продажи в торговом центре Виру;
 
Владельцев PDF-билетов просим связаться по адресу: tagasiost@piletilevi.ee, в письме указать номер заказа.
 
После 16.12.2022 заявки на возврат не принимаются, билет остается действительным на новую дату.
 
Для клиентов Ticketbest:
– если новая дата мероприятия вам не подходит, вы можете подать заявку на возврат билета, написав на емайл info@ticketbest.ee, прикрепив копию
билета и указав номер заказа;
– заявки принимаются только в период с 16.11 по 16.12 2022 года. После 16.12.2022
прием заявок на возврат не производится и не осуществляется;
– выплаты по заявкам начнутся только с 01.12.2022 года;
– возврат номинальной стоимости билета может быть осуществлен только на расчетный счет, с которого осуществлялась оплата.

А теперь о главном: почему не стоит сдавать билеты на концерт Zivert? Перенос мероприятия влечет за собой дополнительные затраты для покрытия невозвратных расходов, из-за чего цены на билеты будут повышены. Следовательно, если вы потом решите все же купить новые билеты, то стоимость у них будет выше, чем у тех, что у вас уже сейчас на руках.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх