Эстонская звезда тенниса Анетт Контавейт взяла паузу для отдыха и отправилась в отпуск в Индонезию!
ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАВИДОВАТЬ ⟩ Эстонская звезда тенниса наслаждается волшебным отдыхом
Эстонская звезда тенниса наслаждается волшебным отдыхом
Анетт Контавейт, которая в октябре получила травму и завершила сезон, сейчас наслаждается отпуском. Первая ракетка Эстонии выбрала Индонезию, а точнее Бали, местом для своего отдыха. В настоящее время в райском уголке почти 30 градусов тепла, что отлично подходит для пляжного отдыха.
Но не только! Анетт поделилась прекрасным моментом своего отдыха в социальных сетях, когда она наслаждалась погодой на Бали рядом с водопадом.
«Хей, я в отпуске», – коротко написала Анетт под снимком.
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