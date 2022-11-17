ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАВИДОВАТЬ ⟩ Эстонская звезда тенниса наслаждается волшебным отдыхом

Анетт Контавейт, которая в октябре получила травму и завершила сезон, сейчас наслаждается отпуском. Первая ракетка Эстонии выбрала Индонезию, а точнее Бали, местом для своего отдыха. В настоящее время в райском уголке почти 30 градусов тепла, что отлично подходит для пляжного отдыха.