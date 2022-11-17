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КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ⟩ Эстонец купил на портале объявлений товар и перевел деньги в эстонский банк Сандре, которой даже не существует

Хевели Туйск
Эстонец купил на портале объявлений товар и перевел деньги в эстонский банк Сандре, которой даже не существует
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Банковские карты. Фото иллюстративное.
Банковские карты. Фото иллюстративное. Фото: AIVAR AOTÄHT/SAKALA

Молодой человек купил компьютерное оборудование через портал купли-продажи Okidoki, но до сих пор не получил заказ. Он пошел в полицию, но ушел оттуда в расстроенных чувствах, поскольку, согласно полученной им информации, он сделал перевод на банковский счет несуществующего лица.

Маркус (имя изменено, настоящее известно редакции) рассказал Elu24, как он стал жертвой обмана, покупая компьютерное оборудование на сайте Okidoki. Он добавил, что не мог рассчитывать на помощь полиции. «Я занимаюсь сборкой компьютеров, это мое хобби, и мне захотелось сделать один из своих компьютерных блоков немного мощнее, – объяснил он, почему решил искать видеокарту на платформе купли-продажи Okidoki. – Иногда там можно приобрести подержанные, но очень приличные запчасти».

Некто Сандра продала Маркусу подходящую видеокарту по довольно хорошей цене. Как только условия сделки были согласованы, Маркус перевел более 150 евро на счет Сандры и стал ждать товара. «Я ждал несколько дней, но видекарта так и не не пришла. Сначала Сандра отвечала мне и кормила обещаниями, но вскоре перестала отвечать на мои письма», – рассказывает Маркус.

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