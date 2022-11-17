КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ⟩ Эстонец купил на портале объявлений товар и перевел деньги в эстонский банк Сандре, которой даже не существует

Маркус (имя изменено, настоящее известно редакции) рассказал Elu24, как он стал жертвой обмана, покупая компьютерное оборудование на сайте Okidoki. Он добавил, что не мог рассчитывать на помощь полиции. «Я занимаюсь сборкой компьютеров, это мое хобби, и мне захотелось сделать один из своих компьютерных блоков немного мощнее, – объяснил он, почему решил искать видеокарту на платформе купли-продажи Okidoki. – Иногда там можно приобрести подержанные, но очень приличные запчасти».