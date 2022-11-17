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НАЗВАЛИ И ОТЦА ⟩ В Сети подозревают, что чудом найденная сестра Натальи Водяновой на самом деле ее дочь

Limon.ee
В Сети подозревают, что чудом найденная сестра Натальи Водяновой на самом деле ее дочь
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Наталья Водянова
Наталья Водянова Фото: Gonzalo Fuentes

Публику шокировало внезапное воссоединение Натальи Водяновой с потерянной младшей сестрой. Однако появились новые версии о семейной тайне супермодели.

Наталья Водянова дала интервью американскому Vogue, в котором поделилась радостной новостью: недавно она вновь обрела сестру. Супермодель призналась, что ее мама Лариса, воспитавшая троих дочек – Наташу, Оксану и Кристину, родила еще четвертую, которую назвала Машей. Но кроху решено было отдать на удочерение, так как отец бросил семью, и женщине было бы трудно поднимать девочек с грудным младенцем. В итоге Машу забрала пара из США. Американские родители увезли ребенка в Северную Каролину. Там они дали девочке новое имя Дженнифер.

Людей удивила история, рассказанная Натальей, некоторые предположили, что найденная девушка может быть вовсе не сестрой модели, а ее… дочерью. Дело в том, что Водяновой на момент рождения Маши было 18 лет. Публика считает, что успешно начавшаяся карьера девушки могла разрушиться из-за материнства, мол, поэтому та и отказалась от ребенка.

В этом убеждена автор YouTube-канала Diana Spletni Live. «Я прошлась по датам и поняла, что что-то в этой истории нечисто, – говорит блогер. – Я уверена, что это ее дочь. Если посмотрите внимательно, то увидите, что Дженнифер абсолютно не похожа на сестер».
 
Блогер рассказала, что им является фотограф Алексей Васильев, открывший миру таких Ольгу Куриленко и Катерину Шпицу. Именно с ним Наталья начинала карьеру. «На рынке я ее точно не находил. Проходил обычный кастинг в одном из модельных агентств Нижнего Новгорода. Наталья стояла не с краю очереди, а в общем ряду. Да не суть важно. Где бы она ни стояла, эффект был в том, что она выделалась», – говорил он.
 

Звезда называла его гением и часто благодарила в интервью. Мужчина показывал ее редакции Vogue и агентству Viva Models, где не получил одобрительных отзывов о красоте Водяновой, но продолжал верить в нее. Оставив надежды прославиться в России, Васильев отправил ее в Париж, где ее заметил Жан-Поль Готье. А дальше – мировая слава.

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