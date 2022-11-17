НАЗВАЛИ И ОТЦА ⟩ В Сети подозревают, что чудом найденная сестра Натальи Водяновой на самом деле ее дочь

Наталья Водянова дала интервью американскому Vogue, в котором поделилась радостной новостью: недавно она вновь обрела сестру. Супермодель призналась, что ее мама Лариса, воспитавшая троих дочек – Наташу, Оксану и Кристину, родила еще четвертую, которую назвала Машей. Но кроху решено было отдать на удочерение, так как отец бросил семью, и женщине было бы трудно поднимать девочек с грудным младенцем. В итоге Машу забрала пара из США. Американские родители увезли ребенка в Северную Каролину. Там они дали девочке новое имя Дженнифер.

Людей удивила история, рассказанная Натальей, некоторые предположили, что найденная девушка может быть вовсе не сестрой модели, а ее… дочерью. Дело в том, что Водяновой на момент рождения Маши было 18 лет. Публика считает, что успешно начавшаяся карьера девушки могла разрушиться из-за материнства, мол, поэтому та и отказалась от ребенка.