Публику шокировало внезапное воссоединение Натальи Водяновой с потерянной младшей сестрой. Однако появились новые версии о семейной тайне супермодели.
НАЗВАЛИ И ОТЦА ⟩ В Сети подозревают, что чудом найденная сестра Натальи Водяновой на самом деле ее дочь
Наталья Водянова дала интервью американскому Vogue, в котором поделилась радостной новостью: недавно она вновь обрела сестру. Супермодель призналась, что ее мама Лариса, воспитавшая троих дочек – Наташу, Оксану и Кристину, родила еще четвертую, которую назвала Машей. Но кроху решено было отдать на удочерение, так как отец бросил семью, и женщине было бы трудно поднимать девочек с грудным младенцем. В итоге Машу забрала пара из США. Американские родители увезли ребенка в Северную Каролину. Там они дали девочке новое имя Дженнифер.
Людей удивила история, рассказанная Натальей, некоторые предположили, что найденная девушка может быть вовсе не сестрой модели, а ее… дочерью. Дело в том, что Водяновой на момент рождения Маши было 18 лет. Публика считает, что успешно начавшаяся карьера девушки могла разрушиться из-за материнства, мол, поэтому та и отказалась от ребенка.
Звезда называла его гением и часто благодарила в интервью. Мужчина показывал ее редакции Vogue и агентству Viva Models, где не получил одобрительных отзывов о красоте Водяновой, но продолжал верить в нее. Оставив надежды прославиться в России, Васильев отправил ее в Париж, где ее заметил Жан-Поль Готье. А дальше – мировая слава.