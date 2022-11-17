ПРИЧИНА ИЗВЕСТНА ⟩ Умер олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Горшков

Президент Федерации фигурного катания на коньках России, советский фигурист Александр Горшков умер от острого инфаркта миокарда. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Увы, спасти спортсмена не удалось.

Как стало известно, еще вчера, ближе к полуночи, у Горшкова резко ухудшилось самочувствие. Он находился в предобморочном состоянии. Фигуристу незамедлительно вызвали скорую помощь и доставили в больницу с острым инфарктом миокарда. К сожалению, звезда фигурного катания скончался в реанимации.