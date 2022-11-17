Советский фигурист, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы Александр Горшков умер в возрасте 76 лет, пишет портал iz.ru.
ПРИЧИНА ИЗВЕСТНА ⟩ Умер олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Горшков
Президент Федерации фигурного катания на коньках России, советский фигурист Александр Горшков умер от острого инфаркта миокарда. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Увы, спасти спортсмена не удалось.
Как стало известно, еще вчера, ближе к полуночи, у Горшкова резко ухудшилось самочувствие. Он находился в предобморочном состоянии. Фигуристу незамедлительно вызвали скорую помощь и доставили в больницу с острым инфарктом миокарда. К сожалению, звезда фигурного катания скончался в реанимации.
Чуть больше месяца назад Александр Георгиевич отпраздновал 76-летие. Олимпийским чемпионом он стал в паре с Людмилой Пахомовой. Кроме этого, шесть раз становился чемпионом мира и Европы. Получил статус заслуженного мастера спорта СССР. С июня 2010 года возглавлял Федерацию фигурного катания России.