Игорь Зеленский – гражданский муж предполагаемой дочери президента Владимира Путина Катерины Тихоновой – владеет двумя квартирами и двумя парковочными местами в Мюнхене, выяснили «Важные истории» из данных кадастрового реестра Баварии.
Зять Путина Зеленский владеет двумя квартирами в Мюнхене
Квартиры находятся в доме на пересечении улиц Арнульфштрассе, Франциска-Шмитц-Штрассе и Георг-Линдау-Штрассе. Этой недвижимостью вместе с ним владеет его бывшая супруга Яна Серебрякова, у них есть общие дети.
Игорь Зеленский – бывший художественный руководитель Баварского государственного балета, народный артист России. Настоящее Время, «Медуза» и центр «Досье» в совместном расследовании ранее рассказали, что он уже несколько лет фактически состоит в браке с Катериной Тихоновой, у них есть дочь.
В начале апреля 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину Игорю Зеленскому пришлось оставить должность в Мюнхене, которую он занимал с 2016 года. До этого он руководил труппой в московском Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Там, предположительно, началось общение с дочерью российского президента.
Игорь Зеленский, как рассказал авторам расследования его знакомый, пока «планирует жить в Мюнхене как частное лицо» (расследование было опубликовано в мае 2022 года). Источники тогда говорили, что «основная творческая деятельность Зеленского будет в России», пишет currenttime.tv.