Флаг Украины появился на доме Кэрри Брэдшоу
Флаг Украины появился на доме Кэрри Брэдшоу
На доме главной героини культового сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу заметили украинский флаг. Фото желто-синего флага распространяется в соцсетях.
Еще летом 2022 упоминание об Украине появилось на легендарном здании, однако даже сейчас его не снимают. Ведь на свежих фото уже видны тыквы, то есть символ Хэллоуина. Судя по всему, украинский флаг висит там несколько месяцев.
По сценарию сериала, журналистка Кэрри Брэдшоу живет в Нью-Йорке в районе Верхнего Ист-Сайда (245 East 73rd Street) близ Мэдисон-авеню. Однако настоящее расположение дома – Perry street в районе West Village.
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