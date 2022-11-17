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Мыслить в режиме Апокалипсиса: ясновидящий из Польши предсказал гибель Украины, ЕС и своей страны

Limon.ee
Мыслить в режиме Апокалипсиса: ясновидящий из Польши предсказал гибель Украины, ЕС и своей страны
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Апокалипсис. Иллюстративное фото
Апокалипсис. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

По мнению Кшиштофа Яцковского, в 2023-2025 годах продукты и бензин будут по талонам, пишет Topnews.

В Польше самый известный экстрасенс Кшиштоф Яцковский, предсказавший в 2009 году гибель президента страны Леха Качинского в результате авиакатастрофы, сделал новое предсказание.

По мнению ясновидящего, в первой половине 2023 года произойдет настолько серьезный кризис, что жителям буквально придется выбирать, что им делать – согреться или поесть. Он уверен, что изменения в мире будут идти так стремительно, что людям будет сложно понять, из-за чего им нервничать. Также он «видел» огромный флот, который входит в Средиземное море, чтобы «что-то охранять». В окрестностях Турции, по словам Яцковского, случится нечто необычное с ужасающими последствиями, а корабли заблокируют регион.

Что конкретно произойдет, экстрасенс не сказал, но он увидел, что людям будут раздавать бутылки с питьевой водой. Жители Европы будут напуганы и попытаются убежать. «Еще будет подготовка, мобилизация – все будут бояться, что атакованное государство поднимется и ответит», – отметил Яцковский.

Он указал, что паника среди людей будет искусственно поддерживаться для принятия непопулярных решений, но их объяснят важностью и временностью, как это было во время пандемии. Ясновидящий прогнозирует нехватку продуктов в магазинах, цены будут настолько высокими, что это приведет к объединению ряда регионов Европы в один, к «смерти» Европы или к трансформации отдельных блоков, пишет «Блокнот».

«На месте самой Европы образуется 3 совершенно новых больших государства, и Польши не будет, так как она войдет в состав одного из них», – отметил экстрасенс.

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