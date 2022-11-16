46-летний дрессировщик Эдгард Запашный поделился у себя в социальных сетях страшными кадрами происшествия, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Тигр разодрал лицо Эдгарду Запашному
Эдгард Запашный показал, как сидит в приемной у врача. Ему вытирают кровь с лица. Кровь на щеках, во рту и кровоподтек у глаза.
«Все равно, как только доеду до больницы, об этом узнает пресса, так что лучше сам расскажу. Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится, сам виноват, моя ошибка»,
– заметил дрессировщик.
Запашный призвал всех успокоится. Он отметил, что спустя несколько часов собирается вернуться к тренировкам.
Фото: Запашный с тиграми Роем и Рианной
Напомним, Эдгард Запашный – представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении. С 2012 года – генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Несмотря на руководящую должность, дрессировщик продолжает выступать на арене.