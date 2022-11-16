ВИДЕО ⟩ Тигр разодрал лицо Эдгарду Запашному

«Все равно, как только доеду до больницы, об этом узнает пресса, так что лучше сам расскажу. Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится, сам виноват, моя ошибка»,