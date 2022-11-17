Десять самых горячих футболистов, которые сыграют на ЧМ-2022 в Катаре

Неймар да Силва Сантос Жуниор

Неймар да Силва Сантос Жуниор Фото: Antonio Calanni

Атакующего полузащитника ПСЖ и сборной Бразилии Неймара считают одним из лучших футболистов мира, и на ЧМ в Катаре спортсмен сделает всё, чтобы доказать, что он правда великий. Последние возлюбленные 30-летнего Неймара, о которых известно прессе, – модель Бруна Бьянкарди и блогерша Анна Лис. От отношений с Каролиной Дантос у бразильца есть сын Давид Лукка. Отцом Неймар стал довольно рано, в 19.

Матс Юлиан Хуммельс

Матс Юлиан Хуммельс Фото: INA FASSBENDER

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Матс Хуммельс выигрывал золото ЧМ-2014, который проводили в Бразилии. На поле он звезда, а вот успехами в личной жизни порадовать не может. Матс уже семь лет женат на Кэти Фишер, которая родила ему сына Людвига. Однако поговаривают, что пара давно рассталась, правда неофициально, и всё из-за интрижек Хуммельса с молодыми красотками.

Кевин Трапп

Кевин Трапп Фото: IMAGO/Revierfoto

Коллега Хуммельса по сборной Германии, вратарь франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп — парень не промах. В жёны голкипер взял не кого-нибудь, а бразильскую супермодель Изабель Гулар, более известную как одну из ангелов Victoria's Secret. Избранница так вскружила Траппу голову, что он даже не смутился, что она старше него на шесть лет.

Оливье Жиру

Оливье Жиру Фото: Luca Bruno