Ева Мендес намекнула на свадьбу со своим возлюбленным Райаном Гослингом. Актриса опубликовала в Instagram фотографию, на которой заметна ее татуировка на руке с надписью «Де Гослинг», пишет Сплетник.
Ева Мендес намекнула, что вышла замуж за Райана Гослинга
В испаноязычной культуре, а в частности на Кубе, откуда происходят родители Евы Мендес (актриса – дочь кубинских эмигрантов), замужние женщины добавляют фамилию мужа к своей, используя предлог «де».
В связи с этим поклонники актрисы и журналисты предполагают, что таким образом Ева Мендес намекнула на замужество. Новую татуировку с текстом на руке поклонники замечали еще в 2020 году, однако разобрать, что именно там изображено, до этого момента не удавалось. Теперь же Ева сама продемонстрировала тату.
Ева Мендес и Райан Гослинг вместе уже 12 лет, у них две общие дочери: Эсмеральда и Амада. Актеры сблизились в 2011 году на съемках фильма «Место под соснами». Официально о свадьбе пара не объявляла, однако в сети ранее появились слухи о том, что они поженились еще в 2016 году.