Ева Мендес намекнула, что вышла замуж за Райана Гослинга

В испаноязычной культуре, а в частности на Кубе, откуда происходят родители Евы Мендес (актриса – дочь кубинских эмигрантов), замужние женщины добавляют фамилию мужа к своей, используя предлог «де».

В связи с этим поклонники актрисы и журналисты предполагают, что таким образом Ева Мендес намекнула на замужество. Новую татуировку с текстом на руке поклонники замечали еще в 2020 году, однако разобрать, что именно там изображено, до этого момента не удавалось. Теперь же Ева сама продемонстрировала тату.