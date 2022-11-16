Ослепнуть от храпа: китайские учёные узнали, как недосып убивает глаза

Плохо спите по ночам? Срочно сходите к офтальмологу. Исследователи из Китая выяснили, что снижение качества сна может привести к полной слепоте.

Храп и бессонница – худшие враги ваших глаз. Опасаться стоит также недосыпа и переизбытка сна. Врачи пришли к выводу, что все эти факторы повышают риск развития глаукомы.

При этом заболевании повышается внутриглазное давление. В итоге падает острота зрения и происходит атрофия нерва, который связывает глаза с мозгом. Если глаукому не лечить, человек слепнет.

Исследователи взяли истории болезни более 400 тысяч пациентов. Они отобрали тех, у кого были проблемы со сном в период с 2006 по 2010 год. А потом посмотрели, что стало с этими людьми к 2021-му, отмечает BMJ Open.

Почти у девяти тысяч больных появилась глаукома. Анализ показал, что храп и дневная сонливость повышают риск её развития на 11%. А бессонница, недостаток или переизбыток сна – на 13%.