В начале года в семью Роналду пришла трагическая весть: во время родов жена футболиста Джорджина Родригес потеряла ребенка. Пара ждала двойню, но выжить удалось только девочке. На днях в беседе с Пирсом Морганом футболист откровенно рассказал, как он переживает страшные события, пишет Супер.
Криштиану Роналду откровенно рассказал о смерти новорожденного сына
Криштиану рассказал, что печальную новость родители сообщили другим своим детям не сразу. Когда Джорджина вернулась из роддома, они тут же начали интересоваться: «А где второй ребенок?» Сказать правду супруги решились только через неделю. «Давай будем честными с детьми. Давай скажем, что Эйнджел – так мы хотели его назвать – отправился в рай», – вспоминает свои слова жене Роналду.
Таких эмоций, по словам Роналду, он не испытывал с тех пор, как скончался его отец. «В мыслях постоянно разговариваю с отцом и сыном, они рядом со мной. Знаешь, они помогают мне быть лучше как человеку и отцу», – рассказал футболист.
К счастью, поддержки звездному футболисту не занимать. Во время матча «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля», который Роналду пропустил из-за смерти сына, болельщики устроили акцию. На седьмой минуте матча фанаты спели песню You'll Never Walk Alone в память о новорожденном.