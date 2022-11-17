Криштиану Роналду откровенно рассказал о смерти новорожденного сына

Криштиану рассказал, что печальную новость родители сообщили другим своим детям не сразу. Когда Джорджина вернулась из роддома, они тут же начали интересоваться: «А где второй ребенок?» Сказать правду супруги решились только через неделю. «Давай будем честными с детьми. Давай скажем, что Эйнджел – так мы хотели его назвать – отправился в рай», – вспоминает свои слова жене Роналду.

Таких эмоций, по словам Роналду, он не испытывал с тех пор, как скончался его отец. «В мыслях постоянно разговариваю с отцом и сыном, они рядом со мной. Знаешь, они помогают мне быть лучше как человеку и отцу», – рассказал футболист.