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Криштиану Роналду откровенно рассказал о смерти новорожденного сына

Limon.ee
Криштиану Роналду откровенно рассказал о смерти новорожденного сына
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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: JON NAZCA

В начале года в семью Роналду пришла трагическая весть: во время родов жена футболиста Джорджина Родригес потеряла ребенка. Пара ждала двойню, но выжить удалось только девочке. На днях в беседе с Пирсом Морганом футболист откровенно рассказал, как он переживает страшные события, пишет Супер.

Криштиану рассказал, что печальную новость родители сообщили другим своим детям не сразу. Когда Джорджина вернулась из роддома, они тут же начали интересоваться: «А где второй ребенок?» Сказать правду супруги решились только через неделю. «Давай будем честными с детьми. Давай скажем, что Эйнджел – так мы хотели его назвать – отправился в рай», – вспоминает свои слова жене Роналду.

Таких эмоций, по словам Роналду, он не испытывал с тех пор, как скончался его отец. «В мыслях постоянно разговариваю с отцом и сыном, они рядом со мной. Знаешь, они помогают мне быть лучше как человеку и отцу», – рассказал футболист.

К счастью, поддержки звездному футболисту не занимать. Во время матча «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля», который Роналду пропустил из-за смерти сына, болельщики устроили акцию. На седьмой минуте матча фанаты спели песню You'll Never Walk Alone в память о новорожденном.

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