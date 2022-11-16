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Эксперт рассказала, как пиво влияет на либидо

Limon.ee
Эксперт рассказала, как пиво влияет на либидо
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Пиво. Фото иллюстративное.
Пиво. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Любителям выпить вечерком бокальчик-другой пора задуматься о последствиях. Снижение либидо – один из первых звоночков, что с алкоголем пора срочно завязывать, пишет Супер.

В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал, что виновник всему – этиловый спирт, который содержится даже в слабоалкогольных напитках, в том числе в пиве. Так, две баночки хмельного по вечерам всего за 2 месяца разрушают до 5,5 миллиона нервных клеток. Как следствие, повреждается сперматогенная ткань у мужчин и яйцеклетки у женщин. В том числе на генетическом уровне.

На молодых людей алкоголь действует точно так же. И это несмотря на то, что нервные клетки у них восстанавливаются значительно быстрее. Так что если личная жизнь идет под откос, проводим ревизию своих вредных привычек. Пора ее оперативно налаживать – на носу Новый год. Ведь как встретишь, так и проведешь!

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