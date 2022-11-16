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В России запретили показывать фильмы о Гарри Поттере

Limon.ee
В России запретили показывать фильмы о Гарри Поттере
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Кадр из фильма "Гарри Поттер и Узник Азкабана".
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Узник Азкабана". Фото: imago stock&people

Таково решение компании Warner Bros., которая не разрешает крутить свои картины на российских телеканалах, пишет Телепрограмма.

Американская кинокомпания Warner Bros. направила письма целому ряду российских телеканалов, которыми запрещает транслировать свой контент.

И это несмотря на то, что срок лицензионных соглашений истекает только через полтора года.

Как уточняется, письмо было направлено в «Национальную медиа группу», которая управляет каналами СТС, «Домашний», «Рен-ТВ», Пятым каналом, видеосервисом more.tv и другими медиаактивами.

В частности, запреты коснутся саги о Гарри Поттере, кинокомиксов «Чудо-женщина», «Аквамен» и «Лига справедливости», фантастики «Годзилла-2: Король монстров».

Именно эти фильмы считались наиболее популярными у российских телезрителей и традиционно показывались в новогодние каникулы на телеканале СТС.

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