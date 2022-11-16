В России запретили показывать фильмы о Гарри Поттере

Американская кинокомпания Warner Bros. направила письма целому ряду российских телеканалов, которыми запрещает транслировать свой контент.

И это несмотря на то, что срок лицензионных соглашений истекает только через полтора года.

Как уточняется, письмо было направлено в «Национальную медиа группу», которая управляет каналами СТС, «Домашний», «Рен-ТВ», Пятым каналом, видеосервисом more.tv и другими медиаактивами.

В частности, запреты коснутся саги о Гарри Поттере, кинокомиксов «Чудо-женщина», «Аквамен» и «Лига справедливости», фантастики «Годзилла-2: Король монстров».