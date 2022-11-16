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Замерзшие студенты Таллиннского университета провели эксперимент: температура была ниже допустимой

Крислин Метсанурм
, Репортер Elu24
Замерзшие студенты Таллиннского университета провели эксперимент: температура была ниже допустимой
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Таллиннский университет принял различные меры по экономии.
Таллиннский университет принял различные меры по экономии. Фото: imago images/Zoonar/Scanpix, kuvatõmmis Tallinna Ülikooli kodulehelt, Pexels.com, Elu24 kollaaž

Таллиннский университет ввел различные меры экономии, что вызвало недовольство многих студентов, пишет Elu24. «Я даже взял с собой кофе, но он помогал только поначалу, потому что в конце концов он закончился», – рассказывает один из студентов.

Мы все пострадали от высоких цен на энергоносители. Нынешний энергетический кризис ударил и по университетам, чьи бюджеты разорваны на части и введены различные меры экономии. Таллиннский университет понизил температуру в кампусе до 19,2-20,5 градусов. В редакцию Elu24 обратились студенты, утверждающие обратное, и для подтверждения их утверждений во время лекции был организован небольшой эксперимент.

А именно, один студент утром взял с собой на лекцию термометр, чтобы измерить, насколько тепло в университетском городке. «Через несколько часов после начала лекции термометр показывал всего 18 градусов», – отмечает молодой студент. Добавим, что через три часа, пока студенты прогревали аудиторию теплотой своих тел, термометр показывал всего 19 градусов.

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