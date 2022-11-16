Замерзшие студенты Таллиннского университета провели эксперимент: температура была ниже допустимой

Мы все пострадали от высоких цен на энергоносители. Нынешний энергетический кризис ударил и по университетам, чьи бюджеты разорваны на части и введены различные меры экономии. Таллиннский университет понизил температуру в кампусе до 19,2-20,5 градусов. В редакцию Elu24 обратились студенты, утверждающие обратное, и для подтверждения их утверждений во время лекции был организован небольшой эксперимент.

А именно, один студент утром взял с собой на лекцию термометр, чтобы измерить, насколько тепло в университетском городке. «Через несколько часов после начала лекции термометр показывал всего 18 градусов», – отмечает молодой студент. Добавим, что через три часа, пока студенты прогревали аудиторию теплотой своих тел, термометр показывал всего 19 градусов.