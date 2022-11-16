Таллиннский университет ввел различные меры экономии, что вызвало недовольство многих студентов, пишет Elu24. «Я даже взял с собой кофе, но он помогал только поначалу, потому что в конце концов он закончился», – рассказывает один из студентов.
Для подписчиков
Замерзшие студенты Таллиннского университета провели эксперимент: температура была ниже допустимой
Замерзшие студенты Таллиннского университета провели эксперимент: температура была ниже допустимой
Мы все пострадали от высоких цен на энергоносители. Нынешний энергетический кризис ударил и по университетам, чьи бюджеты разорваны на части и введены различные меры экономии. Таллиннский университет понизил температуру в кампусе до 19,2-20,5 градусов. В редакцию Elu24 обратились студенты, утверждающие обратное, и для подтверждения их утверждений во время лекции был организован небольшой эксперимент.
Ключевые слова