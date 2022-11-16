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Семья, лишенная пособия по рождению: не ожидала, что родной город вызовет душевную боль в такое радостное время

Мерилин Няреп
Семья, лишенная пособия по рождению: не ожидала, что родной город вызовет душевную боль в такое радостное время
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Коллаж Elu24.
Коллаж Elu24. Фото: Remo Tõnismäe/Shutterstock/Elu24 kollaaž

«Неожиданное предательство, когда мой родной город и город моего мужа внезапно отворачиваются от нашего ребенка», – пишет в социальных сетях Леа Киротар, долгое время живущая в волости Виймси, объясняя, что в связи с изменением социальной поддержки и путаницы с информацией ее семья потеряла пособие по рождению ребенка. По словам представителя муниципалитета, это была человеческая ошибка, пишет Elu24.

Леа Киротар уже много лет живет в Виймси. Она любит местные леса и море, знает местных жителей и молодежь, у нее прекрасные коллеги. Она купила там дом, и многие ее друзья тоже переехали в Виймси.

С годами это место стало близким сердцу Леи и стало ее домом. Оттуда родом и ее муж, семья которого до сих пор живет в Виймси, что создает еще большее ощущение дома. Однако сейчас Леа пишет в соцсетях, что еще никогда не была так огорчена и разочарована в волости Виймси. Почему?

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