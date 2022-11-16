Семья, лишенная пособия по рождению: не ожидала, что родной город вызовет душевную боль в такое радостное время

Леа Киротар уже много лет живет в Виймси. Она любит местные леса и море, знает местных жителей и молодежь, у нее прекрасные коллеги. Она купила там дом, и многие ее друзья тоже переехали в Виймси.

С годами это место стало близким сердцу Леи и стало ее домом. Оттуда родом и ее муж, семья которого до сих пор живет в Виймси, что создает еще большее ощущение дома. Однако сейчас Леа пишет в соцсетях, что еще никогда не была так огорчена и разочарована в волости Виймси. Почему?