Неоднозначные «дорожные знаки» с надписью Pure mind («Чистый разум» – прим.ред.) недавно появились в центре Таллинна. Однако в соцсетях возникла дискуссия о том, о чем же идет речь и на каком языке, эстонском или английском, эту надпись следует читать и понимать, пишет Elu24.
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PURE MIND ⟩ Неоднозначный «дорожный знак» в центре Таллина вызывает вопросы
Неоднозначный «дорожный знак» в центре Таллина вызывает вопросы
«Сегодня перед торговым центром Solaris наткнулся на такую штуку. Кто знает, это надо читать на английском?», – спрашивает любопытный гражданин в группе «Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt» в Facebook о «дорожном знаке», надпись на котором можно прочитать на двух языках.
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