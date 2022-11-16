PURE MIND ⟩ Неоднозначный «дорожный знак» в центре Таллина вызывает вопросы

Неоднозначные «дорожные знаки» с надписью Pure mind («Чистый разум» – прим.ред.) недавно появились в центре Таллинна. Однако в соцсетях возникла дискуссия о том, о чем же идет речь и на каком языке, эстонском или английском, эту надпись следует читать и понимать, пишет Elu24.