Причастные к различным грабежам Сергей Дементьев и Дмитрий Первушин были осуждены Харьюским уездным судом 16 ноября и отправились за решетку, пишет Elu24.
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ГАЛЕРЕЯ ИЗ СУДА! ⟩ Пара грабителей вместе оказалась за решеткой
Пара грабителей вместе оказалась за решеткой
В среду, 16 ноября, в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором Сергея Дементьева и Дмитрия Первушина обвинили в организации грабежей. Все преступления были разной степени тяжести и связаны с ограблениями разных лиц в квартирах Таллинна.
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