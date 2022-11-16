ГАЛЕРЕЯ ИЗ СУДА! ⟩ Пара грабителей вместе оказалась за решеткой

В среду, 16 ноября, в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором Сергея Дементьева и Дмитрия Первушина обвинили в организации грабежей. Все преступления были разной степени тяжести и связаны с ограблениями разных лиц в квартирах Таллинна.

В ночь на 2 июня этого года Первушин совершил разбойное нападение с применением как психологического, так и физического насилия. Дементьев также обвиняется в этом преступлении, потому что он совершал вымогательство у дверей той же квартиры.