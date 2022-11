Для тех, кому не по душе гей-парад. В пятницу в Таллинне пройдет грандиозная вечеринка в стиле 90-х

Главным исполнителем вечера на фестивале Retroland 2022 станет голландская группа Vengaboys, добившаяся большого успеха в конце 1990-х, а самые громкие хиты группы – We ​​Like to Party, Boom Boom Boom и We’re Going to Ibiza. В 2019 году голландская газета назвала их самой успешной голландской группой всех времен.