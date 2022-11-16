Для тех, кому не по душе гей-парад. В пятницу в Таллинне пройдет грандиозная вечеринка в стиле 90-х

Это два совершенно разных мероприятия никак не связанных между собой. Просто они выпадают на один день, пятницу, 18-е ноября. Одни будут зажигать в ночном клубе Cathouse на гей-параде Pride, а для любителей 90-х в Saku Suurhall пройдет фестиваль Retroland 2022. Так что, выбирайте сами, как себя развлечь уже на этой неделе.