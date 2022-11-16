Это два совершенно разных мероприятия никак не связанных между собой. Просто они выпадают на один день, пятницу, 18-е ноября. Одни будут зажигать в ночном клубе Cathouse на гей-параде Pride, а для любителей 90-х в Saku Suurhall пройдет фестиваль Retroland 2022. Так что, выбирайте сами, как себя развлечь уже на этой неделе.
Для тех, кому не по душе гей-парад. В пятницу в Таллинне пройдет грандиозная вечеринка в стиле 90-х
Главным исполнителем вечера на фестивале Retroland 2022 станет голландская группа Vengaboys, добившаяся большого успеха в конце 1990-х, а самые громкие хиты группы – We Like to Party, Boom Boom Boom и We’re Going to Ibiza. В 2019 году голландская газета назвала их самой успешной голландской группой всех времен.
Кроме того, на сцену выйдут такие знаменитости как Rednex, Mr.President, Mr.Happyman, Nancy, Caater и Мари-Лийс и оригинальный состав N-Euro также на один вечер соберется полным составом!
Организатор Индрек Саррап говорит, что в Эстонию пригласили только те действующие на данный момент коллективы, которые устраивают на сцене настоящее шоу. «Конечно, то же самое относится и к группам из Эстонии, участвующим в мероприятии».
«Кто не знает песни Coco Jambo, Boom Boom Boom, Wish you were here и Cotton Eye Joe – все эти группы выступят в пятницу на одной сцене в Saku Suurhall вместе с лучшими ретро-исполнителями из Эстонии, так что одевайтесь в стиле ретро и веселитесь!» – добавляет организатор Андрес Пуусепп.
Vengaboys отправили эстонским любителям ретро видео-приветствие: