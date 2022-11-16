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Для тех, кому не по душе гей-парад. В пятницу в Таллинне пройдет грандиозная вечеринка в стиле 90-х

Limon.ee
Для тех, кому не по душе гей-парад. В пятницу в Таллинне пройдет грандиозная вечеринка в стиле 90-х
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Группа Vengaboys в 2001 году.
Группа Vengaboys в 2001 году. Фото: Jayanta Shaw

Это два совершенно разных мероприятия никак не связанных между собой. Просто они выпадают на один день, пятницу, 18-е ноября. Одни будут зажигать в ночном клубе Cathouse на гей-параде Pride, а для любителей 90-х в Saku Suurhall пройдет фестиваль Retroland 2022. Так что, выбирайте сами, как себя развлечь уже на этой неделе. 

Главным исполнителем вечера на фестивале Retroland 2022 станет голландская группа Vengaboys, добившаяся большого успеха в конце 1990-х, а самые громкие хиты группы – We ​​Like to Party, Boom Boom Boom и We’re Going to Ibiza. В 2019 году голландская газета назвала их самой успешной голландской группой всех времен.

Кроме того, на сцену выйдут такие знаменитости как Rednex, Mr.President, Mr.Happyman, Nancy, Caater и Мари-Лийс и оригинальный состав N-Euro также на один вечер соберется полным составом!

Организатор Индрек Саррап говорит, что в Эстонию пригласили только те действующие на данный момент коллективы, которые устраивают на сцене настоящее шоу. «Конечно, то же самое относится и к группам из Эстонии, участвующим в мероприятии».

«Кто не знает песни Coco Jambo, Boom Boom Boom, Wish you were here и Cotton Eye Joe – все эти группы выступят в пятницу на одной сцене в Saku Suurhall вместе с лучшими ретро-исполнителями из Эстонии, ​​так что одевайтесь в стиле ретро и веселитесь!» – добавляет организатор Андрес Пуусепп.

Vengaboys отправили эстонским любителям ретро видео-приветствие:

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