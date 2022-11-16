ВИДЕО ⟩ Журналисты выяснили, как жители Таллинна ходят в туалет

«Что же важно для эстонцев в туалете? Возможность спокойно посидеть, отключиться от мыслей о работе. Но в последнее время люди делают акцент на экологичности», – говорит из туалетной кабинки с газетой в руках репортер программы Reporter Симон Сувисте.

Эстонцы строят свои ванные комнаты, делая упор на экологию, перенимая навыки и технологии у стран Востока. В первую очередь это касается фарфоровых тронов, наиболее умные стоят больше обычного. Актуальны унитазы японского производства. Как показывает статистика, жители Эстонии стали чаще использовать в своих квартоирах биде.

«Уровень жизни повышается, люди путешествуют и видят другие страны, прежде всего, обращают внимание на унитазы с функцией подмывания. В Азии они очень популярны. Стоят дороже, но невероятно комфортные. Если говорить о второй причине, то важно также бережное отношение к окружающей среде. Как вы думаете, сколько литров воды расходуется на изготовления одного рулона туалетной бумаги? 80 литров!» – комментирует представитель фирмы Villeroy & Boch Эрки Орав.

Если вы желаете отказаться от использования туалетной бумаги, то для этого в Эстонии есть все возможности. В первую очередь, унитазы cо специальными датчиками и функцией подмывания. После того, как человек справил большую нужду, унитазу понадобится примерно пол-литра воды. Это более полезно для окружающей среды.

Научный журнал Scientific American подсчитал, что если в США все жители будут использовать дома вместо туалетной бумаги биде, то в год удастся сохранить до 15 миллионов деревьев.