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СДЕЛАЙ СЕБЯ ЗАМЕТНЫМ ⟩ Ситуация тревожная: в октябре без светоотражателя погиб пешеход

Анналийза Кёсс
Ситуация тревожная: в октябре без светоотражателя погиб пешеход
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Фото: Taavi Sepp

Во вторник Elu24 опубликовал галерею, показывающую, что пешеходы и велосипедисты в столице не особенно заметны в темное время года. «Интересно, почему в этом году нет объявлений, о том, что пора прикреплять светоотражатели. По крайне мере я не видел, чтобы кто-то что-то по этому поводу говорил», – спрашивает обеспокоенный гражданин.

Известно, что ноябрь – самый темный месяц в году, но именно пешеходы и велосипедисты, которые не сделали себя заметными с помощью светоотражателей, несмотря на темноту, делают эти вечера особенно мрачными.

Фотограф Elu24 находился в центре Таллинна в понедельник около семи часов вечера, где его камера запечатлела нескольких велосипедистов без фар и светоотражателей, необходимых для безопасного движения. Пешеходы также были без обязательных светоотражателей, причем, в основном, в темной одежде, что не позволяет легко заметить их в темноте.

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