СДЕЛАЙ СЕБЯ ЗАМЕТНЫМ ⟩ Ситуация тревожная: в октябре без светоотражателя погиб пешеход

Во вторник Elu24 опубликовал галерею, показывающую, что пешеходы и велосипедисты в столице не особенно заметны в темное время года. «Интересно, почему в этом году нет объявлений, о том, что пора прикреплять светоотражатели. По крайне мере я не видел, чтобы кто-то что-то по этому поводу говорил», – спрашивает обеспокоенный гражданин.