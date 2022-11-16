Во вторник Elu24 опубликовал галерею, показывающую, что пешеходы и велосипедисты в столице не особенно заметны в темное время года. «Интересно, почему в этом году нет объявлений, о том, что пора прикреплять светоотражатели. По крайне мере я не видел, чтобы кто-то что-то по этому поводу говорил», – спрашивает обеспокоенный гражданин.
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СДЕЛАЙ СЕБЯ ЗАМЕТНЫМ ⟩ Ситуация тревожная: в октябре без светоотражателя погиб пешеход
Ситуация тревожная: в октябре без светоотражателя погиб пешеход
Известно, что ноябрь – самый темный месяц в году, но именно пешеходы и велосипедисты, которые не сделали себя заметными с помощью светоотражателей, несмотря на темноту, делают эти вечера особенно мрачными.
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